24 Ekim 2021 Pazar 23:51 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 23:51

Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı'nın 6. bölümü yayınlandı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 6. bölümde Ceylin ve Ilgaz, bir yandan Engin'i mahkum edecek delillerin peşinde koşarken, bir yandan Pars'ın kendilerini soktuğu zorlu durumdan kurtulmanın yollarını ararlar. Ilgaz, Ceylin için kendi kurallarından vazgeçip yalan söyleyecek mi? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 6. Bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 6. Bölüm full izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Yargı dizisi, 6. bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana, hikayesiyle izleyiciden tam not alan dizi, reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

Katilin kim olduğu ortaya çıktı. Dizinin başından beri birçok şüpheli ile kafaların karıştığı cinayette Ceylin'in kardeşini öldürenin Engin olduğu ortaya çıktı. Katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenen Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak?

YARGI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öldüren kişinin en yakını bildiği Engin çıkması Ceylin'i tarifsiz bir acıya boğar. İçinde yükselen öfke dayanılmazdır, Ceylin, Engin'i öldürmeye kararlıdır. Ilgaz ise, sezgilerinde haklı çıksa da Ceylin'in yıkılmışlığına dayanamaz ve bir karar verir. Hem Ceylin'i sakinleştirmek hem de, Engin'in katil olduğunu ispatlayabilmeleri için sert de olsa onu durdurmanın kendince bir yolunu bulur.

Pars, Ceylin'e olan hislerini bile bir kenara koyarak onu usulsüz delil topladığı için suçlayıp meslekten menettirmeye kararlıdır. Üstelik Ilgaz'dan da, buna tanık olduğu için ifadesini alacağı bellidir. Ceylin, Ilgaz'la karşı karşıya gelir. Ilgaz'ın kendisi için yalan ifade vermesi gerekmektedir ve bu Ilgaz için imkansızdır.

Yekta oğlunun suçunu temizlemek için çabalarken Zafer, Çınar'ın serbest bırakılmasıyla yıkılır ve yeni bir dönemecin eşiğine gelir. Artık kendi hayatından vazgeçecek kadar intikam hırsıyla doludur. Aldığı karar iki ailenin kaderini sonsuza dek değiştirecektir. Zafer, Çınar'ı vuracak mı?

CEYLİN, ILGAZ'DAN KENDİSİNİ KOLLAMASINI İSTİYOR!

Pars, hocanın evinden çalınan diş fırçaları yüzünden Ceylin'e soruşturma açıyor. Ceylin'in bu işten sıyrılması Ilgaz'ın ifadesine kalıyor. Ilgaz, dürüstlüğünden vazgeçmeyeceğini ve o gün neler olduğunu açık açık anlatacağını söylüyor. Bunun üzerine Ceylin çok öfkeleniyor ve Ilgaz'dan ilk kez yalan söylemesini istiyor.

Ceylin ve Ilgaz, bir yandan Engin'i mahkum edecek delillerin peşinde koşarken, bir yandan Pars'ın kendilerini soktuğu zorlu durumdan kurtulmanın yollarını ararlar. Ilgaz, Ceylin için kendi kurallarından vazgeçip yalan söyleyecek midir?

CEYLİN, TUZAK SONRASI ENGİN İLE KARŞILAŞIYOR!

Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar.

Bu sırada İnci'nin öldüğü gece Çınar'ın nerede olduğu netleşir. Bu delil onu serbest bırakmaya yeter. İnci'nin anne ve babası ise, Çınar'ın katil olduğuna yüzde yüz emindirler ve serbest kalması onları derinden yaralar. Ceylin'in babası Zafer, silahla Çınar'ın karşısına dikilir. Cezasını kendisi verecektir.

Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? Zafer, Çınar'ı vuracak mı?

Yargı heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!