24 Ekim 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

25 Ekim 2021 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 09:20

24 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı; Kim Milyoner Olmak İster?, Yalancılar ve Mumları, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Yargı, Teşkilat, Tokatçı ve Masterchef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 24 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

24 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (Özet) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

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