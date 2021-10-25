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Dizi

Camdaki Kız 17. yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı yayınlandı!

Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nini ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 17. yeni bölümünde Sedat, babasının kalbinin sıkışmasıyla birlikte Cana ile videosunun anlaşılmadığını düşünür. Bu işten de yırttığını düşünen Sedat'ı şirkette kötü bir sürpriz bekliyordur. Camdaki Kız 17. yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:03
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Camdaki Kız dizisinin heyecanla beklenen 17. bölümünden ilk fragman ekrana geldi. Camdaki Kız 17. bölüm fragmanında Nalan annesine Feride'ye eşi Sedat ile ilgili sakladığı bir şey olup olmadığını soruyor. Diğer yandan köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat, babası Rafet'in şok kararıyla sarsılır. Peki Camdaki Kız 17. yeni bölümde neler olacak? Nalan, Sedat ile ilgili gerçeği öğrenecek mi? İşte Camdaki Kız 17. bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

CAMDAKİ KIZ 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 17. bölüm fragmanında Nalan, annesi Feride'ye eşi Sedat ile ilgili sakladığı bir şey olup olmadığını soruyor!

Camdaki Kız 17. bölümde Feride, Sedat'ın açığını yakaladığı günden itibaren sır küpü haline gelir.

Nalan, iyi tanıdığı annesinin bir şeyler sakladığından adı gibi emindir. Bu sırada, köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat, babası Rafet'in şok kararıyla sarsılır.

Camdaki Kız, yeni bölümüyle 28 Ekim Perşembe akşamı Kanal D'de...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Camdaki Kız'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40'ıncı yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

Hayri, Sedat ve Cana'nın yaşadığı yasak aşkı öğrenenlerden biri oldu. Sedat ve Cana, ilişkilerinin duyulmaması için çırpınırken Hayri, tesadüf eseri otelin otoparkında onları görür.

Gecede Rafet ve Gülcihan'ın anılarının gösterileceği ekranda Cana ve Sedat'ın otoparktaki yakınlaşmasının görüntüleri yayınlanır.

O sırada Rafet Koroğlu'nun kalbi sıkıştı ve babasının videoyu görmediğini düşünen Sedat, rahat bir nefes aldı. Fakat Rafet bey her şeyin farkındaydı.

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