25 Ekim 2021 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:42

TRT1'in ilk sezonuyla büyük izleyici kitlesini kazanan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni fragman yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni sezonu olacak "Alparslan" dizisinin ne zaman başlayacağı da böylece netlik kazandı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? İşte Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'dan yeni fragman.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni fragmanı ve yayın tarihi

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM FRAGMANI

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'de yayınlanacak "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Yeni tanıtımı yayınlanan diziden yönetmen M. Çağatay Tosun ayrıldı. Yönetmenin ayrılmasının ardından çekimlere ara verildi. "Yakında" TRT1'de yayınlanacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu 8 Kasım Pazartesi akşamı başlıyor.

ALPARSLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak.

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan Alparslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon 'Melikşah' dönemini konu edinen ve ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.

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