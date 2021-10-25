25 Ekim 2021 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:44

Kalp Yarası 17. bölüm, izleyenleri ekran başına kilitledi. Ayşe'nin Ferit'e söylediği "Seni o kadar çok seviyorum ki Ferit arkamı dönüp gidemiyorum." sözü Kalp Yarası 17. bölüme damga vurdu. Diğer yandan Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir. Ayşe'ye ve bebeğine bir şey olacak mı? Kalp Yarası 17. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası 17. bölüm izle!

KALP YARASI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen Kalp Yarası dizisinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

Kalp Yarası 17. bölümde Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Ferit, hayatında hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu söylüyor.

Ferit, bir çocuğu olacağını öğrendiğinden beri çok mutlu olduğunu belirtiyor. Ayşe ise hamileliğinin Ferit ile yaşadıklarını değiştirmeyeceğini söyleyip korkularını dile getiriyor.

Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler.

Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir. Ayşe'nin evine giderek ona saldıran Hande, işi iyice abartarak evde yangın çıkmasına neden olur.

Azade ise torunu olacağını öğrendikten sonra Hande'ye karşı Ayşe'yi savunur. Azade, Ayşe'nin evinde yangın çıkaran Hande'ye tokat atıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Atv'de.