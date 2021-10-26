25 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Yasak Elma, Kalp Yarası reyting sıralaması

26 Ekim 2021 Salı 09:24 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 09:24

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Suikastçi, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Kıbrıs Zafere Doğru, Show Tv'de Mucize 2 Aşk, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 25 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

25 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Kalp Yarası, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kalp Yarası aldı.

25 Ekim akşamı yayınlanan dizi ve programların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.