25 Ekim 2021 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:03

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarını konu alan dizisi Teşkilat Pazar akşamı 19. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın, 31 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı. Teşkilat 20. Bölümde ekip İsrail'e gidiyor... İşte Teşkilat 20. Bölümden ilk Fragman

EKİP İSRAİL'E GİDİYOR

Teşkilat 20. Bölüm Fragmanında Halit Başkan'ın "Şimdi sıra Ariel'de. Hazırlanın İsrail'e gidiyorsunuz" sözleri dikkat çekiyor. MİT'in özel ekibinden Zehra ve Serdar kimlik değiştirerek İsrail'e giriş yapıyor.

TEŞKİLAT 20. BÖLÜM FRAGMANI





Teşkilat 20. Bölüm Fragmanında Serdar, ekip arkadaşı Zehra'ya "Bu meslek sana çok yakışıyor" sözleriyle de iltifat ediyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Ceren ve Yıldırım'ın buluşması Serdar'ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.

Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşır.

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