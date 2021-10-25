25 Ekim 2021 Pazartesi 20:13 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 20:13

Yasak Elma 117. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 117. son bölümde Yıldız, ödül aldığı törende Çağatay ve Kumru'yu herkesin içinde ifşa eder. Ender'in bile ağzının açık kaldığı olay sonrası neler olacak? Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 117.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 117. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 117.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 117. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

YASAK ELMA 117. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Önceki bölümde Yıldız, Çağatay ve Kumru'nun birlikteliğini belgelemiş, onları köşeye sıkıştırmak için planını devreye sokmuştu.

Yıldız, Çağatay ve Kumru ilişkisi için delil toplamaya devam ederken, Ender ve Asuman'ın başka planları vardır.

Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan intikam almak için bambaşka bir yol izleyecektir.

Yıldız, ödül aldığı törende Çağatay ve Kumru'yu herkesin içinde ifşa eder.



Yasak Elma 117. bölümde Yıldız, ödül aldığı törende kocasının ve Kumru'nun birlikte olduğunu söyleyip kendisini kamçıladıkları için teşekkür eder. Bütün cemiyete rezil olan Kumru ve Çağatay ne yapacak?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yıldız, Çağatay ve Kumru birlikteliğini belgelemek ve intikam planını harekete geçirmek için kolları sıvarken, Çağatay ve Kumru olacaklardan habersiz görüşmeye devam ederler.

Yıldız, Çağatay ve Kumru'yu rezil etmek için harekete geçer. Boşanmadan önce aldatıldığını ispat etmek için fotoğrafçı tutup delil toplamaya başlar.

Yasak Elma son bölümde "Beni aptal yerine koyan herkesin aklı ile oynayacağım" diyen Yıldız, amacına ulaşmak için her şeyi göze alır.

Yıldız bir fotoğrafçı ttutup Çağatay'ın Kumru için tutuuğu evin önünde pusu kurdurur. Fotoğrafçı Çağatay ve Kumru'yu çekip Yıldız için gerekli kanıtı yakalar.