25 Ekim 2021 Pazartesi 11:41 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:41

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizisi Yargı'nın 7. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizinin son bölümünde Çınar'ı aklayan delil bulundu. Ilgaz ve Ceylin ise Pars'ın sorgusundan kurtulmak için yıldırım nikahıyla evlendi. Peki Yargı 7. bölümde neler olacak? Yargı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar

YARGI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öldüren kişinin en yakını bildiği Engin çıkması Ceylin'i tarifsiz bir acıya boğar. İçinde yükselen öfke dayanılmazdır, Ceylin, Engin'i öldürmeye kararlıdır.

Ilgaz ise, sezgilerinde haklı çıksa da Ceylin'in yıkılmışlığına dayanamaz ve bir karar verir. Hem Ceylin'i sakinleştirmek hem de, Engin'in katil olduğunu ispatlayabilmeleri için sert de olsa onu durdurmanın kendince bir yolunu bulur.

Pars, Ceylin'e olan hislerini bile bir kenara koyarak onu usulsüz delil topladığı için suçlayıp meslekten menettirmeye kararlıdır. Üstelik Ilgaz'dan da, buna tanık olduğu için ifadesini alacağı bellidir. Ceylin, Ilgaz'la karşı karşıya gelir. Ilgaz'ın kendisi için yalan ifade vermesi gerekmektedir ve bu Ilgaz için imkansızdır.

ILGAZ VE CEYLİN EVLENDİ!

Ceylin ve Ilgaz, bir yandan Engin'i mahkum edecek delillerin peşinde koşarken, bir yandan Pars'ın kendilerini soktuğu zorlu durumdan kurtulmanın yollarını ararlar. Ilgaz, Ceylin için kendi kurallarından vazgeçip ifade vermemek adına Ceylin ile evlenir.

Ilgaz ve Ceylin, Pars'ın sorgusundan kurtulmak için yıldırım nikahıyla evleniyorlar!

Pars, Ceylin'i hocanın evinden çaldığı diş fırçası yüzünden sorgulamaktadır. Ceylin, her zamanki gibi yaptıklarını reddeder. Pars, bunun üzerine dürüstlüğüne güvendiği Ilgaz'ı da sorgulamak ister. Ceylin, Ilgaz'a konu ile ilgili olarak ilk kez yalan söylemesini ister. Ilgaz bunu reddeder; çünkü, bir planı vardır. Pars'ın odasında Ceylin çantasından çıkardığı evlilik cüzdanını Pars'ın önüne koyar. Evli oldukları için Ilgaz'ın ifade vermesi yasaktır.

ÇINAR'I AKLAYAN DELİL BULUNDU!

Yargı'nın son Bölümünde Çınar'ın verdiği ifade kendisini özgürlüğe uçurdu!

Yekta oğlunun suçunu temizlemek için çabalarken Zafer, Çınar'ın serbest bırakılmasıyla yıkılır ve yeni bir dönemecin eşiğine gelir. Artık kendi hayatından vazgeçecek kadar intikam hırsıyla doludur. Aldığı karar iki ailenin kaderini sonsuza dek değiştirecektir.

Yekta, arkadaşı Serdar'ı ayarlayarak suçu Çınar'ın üzerine atmaya çalıştı. Ceylin, Serdar'ın tanık ifadesini öğrendikten sonra Ilgaz ile birlikte hastaneye gider. Çınar'a, Serdar'ın anlattıklarını aktarır. Çınar artık saklayacak bir şeyi kalmadığını görünce ifade vermeyi kabul eder. Verdiği bir ayrıntı onun serbest kalmasını sağlar.

Yargı 6. Bölüm full izle!

Zafer, Yekta'nın ofisindedir. Bu sırada içeri Engin girer ve Çınar'ın serbest bırakıldığını söyler. Zafer, duydukları karşısında şok olur. Ailesine durumu anlattıktan sonra Çınar'ı öldürmek için karar verir. Arkadaşı Serdar'ı kullanarak Çınar'ı evden uzakta bir parka getirmeyi başarır. Çınar, Serdar'ı beklerken karşısında eli silahlı Zafer'i bulur. Zafer'in Çınar'ı öldürüp öldürmeyeceği de Yargı 7. bölüm fragmanında ortaya çıkacak.

Yargı dizisinin yeni bölümü 31 Ekim 2021 tarihinde Kanal D'de ekrana gelecek.