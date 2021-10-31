31 Ekim 2021 Pazar 10:34 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 10:34

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizisi Yargı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ilgaz'ın soruşmada tanıklık etmemek için Ceylin ile evlenmesi izleyenleri şaşırtmıştı. Yargı 7. bölüm 2. fragmanında ise Ceylin, karşısındaki Engin'e her şeyi bildiğini söylüyor. Engin'in karşısında kendini zor tutan Ceylin ne yapacak? Yargı 7. bölümde neler olacak? İşte Yargı 7. bölüm 2. fragmanı

YARGI 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Yargı 7. bölüm 2. fragmanında İnci, Engin'den hesap soruyor... İşte Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin 7. yeni bölümünden ikinci fragman

CEYLİN VE ENGİN KARŞI KARŞIYA!

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Arkadaşının kardeşi İnci'nin katili olduğunu öğrenen Ceylin büyük bir sınav vermektedir. Ceylin, Engin'e bildiği gerçeği söyleyecek mi?

YARGI 7. BÖLÜM 1. FRAGMAN

ZAFER, SİLAHLA ÇINAR'IN KARŞISINA DİKİLİYOR!

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Ilgaz ile Ceylin'in evlenmesi herkesi şaşırtırken Çınar ile Zafer arasındaki boğuşmada kurşunun kime isabet ettiği ise Yargı 7. bölüme dair heyecanı arttırdı.

Zafer, Yekta'nın ofisindedir. Bu sırada içeri Engin girer ve Çınar'ın serbest bırakıldığını söyler. Zafer, duydukları karşısında şok olur. Ailesine durumu anlattıktan sonra Çınar'ı öldürmek için karar verir. Arkadaşı Serdar'ı kullanarak Çınar'ı evden uzakta bir parka getirmeyi başarır. Çınar, Serdar'ı beklerken karşısında eli silahlı Zafer'i bulur.

ÇINAR ÖLECEK Mİ?

Ilgaz ve Ceylin'in sürpriz evliliği herkes üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Özellikle Pars çılgına döner. Beklenmedik bu evlilik dengeleri şimdiden değiştirmiştir. Diğer taraftan Zafer kızının katili olduğunu düşündüğü Çınar'dan intikam almak için yemin etmiştir. Çınar'ı köşeye kıstıran Zafer silahını doğrultur. Çınar kendisini kurtarmaya çalışırken silah bir anda patlar. Çınar ölecek mi?

Zafer'in Çınar'ı öldürüp öldürmeyeceği de Yargı 7. bölümde ortaya çıkacak.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'i buluşturan ve sürükleyici hikayesiyle ses getiren 'Yargı'nın yeni tanıtımında Ilgaz ile Ceylin'in nikah masasına oturduğu anlar gözler önüne seriliyor. Pars, bu sürpriz evlilikle deliye dönerken Neva ise yıkılıyor. Gül, katilin serbest kalmasının ona verdiği acıyı Engin'le paylaşırken Engin ne diyeceğini şaşırarak kendini zor tutuyor. Çınar ile Zafer'in boğuştuğu anlarda duyulan silah sesi sonucu kurşunun kime isabet ettiği ise merak konusu haline geliyor.

Yargı dizisinin yeni bölümü 31 Ekim 2021 tarihinde Kanal D'de ekrana gelecek.