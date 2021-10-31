31 Ekim 2021 Pazar 16:57 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 16:57

Sadakatsiz 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz 37. Bölüm Fragmanında Derin'in yürüdüğünü öğrenen herkes şoke oluyor. Volkan ise Derin'den boşanacağını söylüyor. Volkan'ı kaybetmek istemeyen Derin, Asya'nın kapısını çalarak bu konuda yardım istiyor. Asya Derin'e ne cevap verecek? İşte Sadakatsiz 37. Bölüm Fragmanı

SADAKATSİZ 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 37. Bölüm Fragmanında Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor. Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor!

Volkan Derin'e "Benim de sana bir sürprizim var: Senden boşanıyorum" der. Volkan'dan boşanmak istemeyen Derin, Asya'dan yardım istemeye gidiyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in önceki bölümünde Asya, Bahar ile konuşmaktadır. Aras'ın kendisini öptüğünü anlatır. Asya, hislerinin karmakarışık olduğunu söyler ve hakkında hiç bir şey bilmediğini söyler. Bu sırada Volkan, Aras'ı tehdit etmektedir. Asya'dan uzak durmasını söylediği Aras, eski karısı olduğunu hatırlatır. Bunun üzerine Volkan, Aras'a yumruk atar. İkili arasında büyük kavga çıkar.

Asya, Aras'ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir. Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya'nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin habercisi olacaktır...

Sadakatsiz 36.bölüm izle!

Aras'a güvenmek isteyen Asya, ona karşı bir adım atıyor. Aras'tan aldığı sözle birlikte ikili aşklarını da ilan ediyor. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor.

Herkesi şoke eden bu aşk haberi, Derin'i sevindirirken Volkan'ın canını epey sıkıyor...

Asya, Aras ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

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