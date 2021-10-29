29 Ekim 2021 Cuma 16:24 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 16:24

Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nini ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 18. yeni bölümünde Sedat, babasının kendisini mirasından men etmesi üzerine öfkeyle bir karşı hamlede bulunur. Şirketteki hisselerinİ eniştesi Cavit'e devretmek isteyen Sedat, bu kararıyla babasına bir darbe daha vurmak ister. Cavit'ten hiç hoşlanmayan Rafet Bey, bu işe ne tepki verecek? Camdaki Kız 18. yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar

CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

CAMDAKİ KIZ 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Camdaki Kız' dün akşam 17'nci bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizinin son bölümünde; Sedat ve Cana'nın görüntülerinin ardından büyük bir şok yaşayan Rafet Koroğlu, oğlunu mirasından men etti.

Camdaki Kız'ın 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

"Sedat: Şirketteki bütün hisselerimi sana devretmek istiyorum Cavit abi. Alıyor musun? Hemen şimdi!"

Camdaki Kız 18. bölüm fragmanında Babasına öfkelenen Sedat'ın, kendine ait olan şirket hisselerini Cavit'e satmak üzere anlaşma yaptığı görülüyor. Cavit'ten hiç hoşlanmayan Rafet Bey, bu işe ne tepki verecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Camdaki Kız'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40'ıncı yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

Hayri, Sedat ve Cana'nın yaşadığı yasak aşkı öğrenenlerden biri oldu. Sedat ve Cana, ilişkilerinin duyulmaması için çırpınırken Hayri, tesadüf eseri otelin otoparkında onları görür.

Gecede Rafet ve Gülcihan'ın anılarının gösterileceği ekranda Cana ve Sedat'ın otoparktaki yakınlaşmasının görüntüleri yayınlanır.

O sırada Rafet Koroğlu'nun kalbi sıkıştı ve babasının videoyu görmediğini düşünen Sedat, rahat bir nefes alır. Fakat Rafet bey her şeyin farkındadır. Şirketi devredeceği gün Rafet Bey, Sedat'ı mirasından men eder.