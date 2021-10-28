28 Ekim 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:23

Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanında Osman Bey, Bala Hatun'u yaralayarak bebeğinin ölümüne teşebbüs edenleri cezalandırmak için harekete geçer. "Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!" diyen Osman Bey, tekfurların kervanını talan eder. Bala Htun'un bebeğine ne olacağı da Kuruluş Osman 69. Bölümde ortaya çıkacak. İşte Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanı

KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜM FRAGMANI | "ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"

KURULUŞ OSMAN 69. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanında Bala Hatun'un Katalanlar tarafından yaralanması sonrası Osman Bey, kanını yerde bırakmamaya yemin eder. Oba ahalisine büyük bir kervan geldiği, cümle tekfurun mallarının içinde olduğu bilgisi gelir. Osman bey, bu bilgiyi değerlendirecektir.

İntikamını alan Osman Bey, kervandakileri öldürüp, tekfurlara gönderir. "Osman Bey'e baş kaldıranın başı gövdesinde durmaz. Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!" sözü Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanına damga vurdu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 69. bölümüyle 3 Kasım Çarşamba akşamı Atv'de...

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