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Dizi

Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 69. Bölümde neler yaşanacak?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın Çarşamba akşamı yayınlanan 68. bölümünde Bala Hatun, Katalanlar tarafından yaralanmış, bebeğinin canı tehlikeye girmişti. Dizinin sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanında Osman Bey, intikamını alıyor... Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Bala Hatun'un bebeği ölecek mi? İşte Kuruluş Osman 69. Bölümden ilk fragman

28 Ekim 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:23
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Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanında Osman Bey, Bala Hatun'u yaralayarak bebeğinin ölümüne teşebbüs edenleri cezalandırmak için harekete geçer. "Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!" diyen Osman Bey, tekfurların kervanını talan eder. Bala Htun'un bebeğine ne olacağı da Kuruluş Osman 69. Bölümde ortaya çıkacak. İşte Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanı

KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜM FRAGMANI | "ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 69. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanında Bala Hatun'un Katalanlar tarafından yaralanması sonrası Osman Bey, kanını yerde bırakmamaya yemin eder. Oba ahalisine büyük bir kervan geldiği, cümle tekfurun mallarının içinde olduğu bilgisi gelir. Osman bey, bu bilgiyi değerlendirecektir.

İntikamını alan Osman Bey, kervandakileri öldürüp, tekfurlara gönderir. "Osman Bey'e baş kaldıranın başı gövdesinde durmaz. Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!" sözü Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanına damga vurdu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 69. bölümüyle 3 Kasım Çarşamba akşamı Atv'de...

Kuruluş Osman 68.bölüm izle full hd tek parça!

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