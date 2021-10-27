27 Ekim 2021 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:02

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, her hafta Çarşamba günü Atv'de ekrana geliyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'un yaralanmasının ardından "Bala Hatun kaç yaşında ölmüştür? Rabia Bala Hatun'un kaç çocuğu vardır?" gibi sorular gündeme geldi. Dizide hamile olan Bala Hatun'un çocuğu olup olmadığı da merak edilen diğer sorular arasında yer alıyor. İşte Rabia Bala Hâtun'un hayatı...

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bala Hâtun'un hayatı hakkında pek az bilgi bulunmaktadır. Râbi'a Bala Hâtun (Osmanlı Türkçesi:ربيعه بالا خاتون), Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızıdır.

İlk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini ise 1289 yılı civarlarında Bala Hatun ile yapmıştır.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.

RABİA BALA HATUN KAÇ YAŞINDA ÖLMÜŞTÜR?

Osman Gazi'nin eşlerinden Rabia Bala Hatun, 1257–1324 yılları arasında yaşamış olup 67 yaşında vefat etmiştir.

Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

RABİA BALA HATUN'UN KAÇ ÇOCUĞU VARDIR?

Rabia Hatun'un bir çocuğu olmuştur.

Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesi olan Rabia Bala Hatun'un oğlu Alâeddin Paşa, Osmanlı'nın ilk veziridir.

OSMAN GAZİ VE BALA HATUN'UN OĞLU ALAADDİN KİMDİR?

Alâeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir. ... Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

OSMAN GAZİ'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi'nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var.

Osman Gazi'nin 2 evliliğinden toplamda 7 çocuğu olmuştur.

Çoban Bey

Melik Bey

Orhan Gazi

Hamid Bey

Bazarlu Bey

Alâeddin Ali Bey

Fatma Melek Hatun

MALHUN HATUN'UN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Hamid Bey, Çoban Bey, Melik Bey