27 Ekim 2021 Çarşamba 20:43 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:43

Kuruluş Osman 68. bölümünde Bala Hatun'un yaralanması izleyenleri üzdü. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 68. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Osman Bey, Türkmen beylerini bir araya toplayarak düşmana karşı yek olmayı teklif eder. Diğer yandan Osman Bey, "Bugün bu topraklardaki bütün nehirler kızıl renkte akacak!" yeminiyle Bala Hatun'u yaralayarak bebeğinin ölümüne teşebbüs edenleri cezalandırmak için harekete geçer. İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 68.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 68. bölümde Bala Hatun'un bebeğini öldürmek için Katalanlar aracılığıyla saldıran Haçlılar, Osman Bey'in hışmına uğrayacak... Bala Hatun'un bebeği yaşayacak mı? Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 68. bölümünde Osman Bey'in "Bu savaş küffarla Müslüman'ın arasındadır" sözü damga vurdu.

OSMAN BEY'İN HEDEFİ İTTİFAKI DAĞITMAK

Kuruluş Osman 68. son bölümde Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

İMPARATOR GREGOR'U İSTİYOR

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

BALA HATUN'UN BEBEĞINE NE OLACAK?

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir.

İntikam yemini eden Osman Bey ise "Bugün bu topraklardaki bütün nehirler kızıl renkte aakacak!" diyerek saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

RABİA BALA HATUN'UN ÇOCUĞU OLDU MU?

Osman Gazi'nin eşlerinden Rabia Bala Hatun, 1257–1324 yılları arasında yaşamış olup 67 yaşında vefat etmiştir.

Rabia Hatun'un bir çocuğu olmuştur.