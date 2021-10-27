27 Ekim 2021 Çarşamba 20:44 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:44

Sadakatsiz 36. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Asya'nın Aras'tan aldığı söz ile kalbini açmasıyla birlikte, ikilinin beraberliği başlıyor. El ele gittikleri mekanda Güçlü ailesiyle karşılaşırlar. Derin'in sevinci gözden kaçmazken Volkan'ın yaşadığı şok gözlerinden okunuyor. Volkan şimdi ne yapacak? İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 36.bölüm full izleme linki.

Sadakatsiz 36. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 36. Bölümünde; Volkan ve Aras karşı karşıya geliyor. Asya'yı kıskanan Volkan bu kez sert kayaya çarpıyor... Sadakatsiz 36.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 36. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya ile Aras'ın yakınlaşmasına şahit olan Volkan, Aras'ı tehdit ederek kavgaya neden oluyor. Bu kavgadan zararlı çıkan Volkan, Aras'tansözünü duyuyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

VOLKAN VE ARAS, ASYA İÇİN DÖVÜŞÜYOR!

Asya, Bahar ile konuşmaktadır. Aras'ın kendisini öptüğünü anlatır. Asya, hislerinin karmakarışık olduğunu söyler ve hakkında hiç bir şey bilmediğini söyler. Bu sırada Volkan, Aras'ı tehdit etmektedir. Asya'dan uzak durmasını söylediği Aras, eski karısı olduğunu hatırlatır. Bunun üzerine Volkan, Aras'a yumruk atar. İkili arasında büyük kavga çıkar.

Asya, Aras'ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir. Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya'nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin habercisi olacaktır...

ASYA VE ARAS YENİ BIR AŞKA YELKEN AÇIYOR!

Aras'a güvenmek isteyen Asya, ona karşı bir adım atıyor. Aras'tan aldığı sözle birlikte ikili aşklarını da ilan ediyor. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor.

Herkesi şoke eden bu aşk haberi, Derin'i sevindirirken Volkan'ın canını epey sıkıyor...

Asya, Aras ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...