27 Ekim 2021 Çarşamba 20:41 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:41

Kanunsuz Topraklar 5. bölüm izleyiciyle buluştu. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar 5. bölümde Davut'u, kızı Gülfem ile gören Malik Bey onu madendeki işinden atar. Peki Kanunsuz Topraklar 5. Bölümde neler yaşanacak? FOX Tv'de ekrana gelen dizide, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanan imkansız aşk ele alınıyor. Kanunsuz Topraklar 5. Bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 5. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 5. BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanunsuz Topraklar 5. bölümde Davut'u, kızı Gülfem ile gören Malik Bey onu madendeki işinden atar.

Kasapoğlu'yla da kavga etmiş olan Davut iyice çıkmaza girmiştir. Artık Malik Bey'in kömürünü satıp parasını işçilere dağıtamayacaktır.

Celal, abisini sorumsuz davranmak ve onlara verdiği sözü tutmamakla suçlar.

Kasapoğlu'na gidip kömür işini devam ettirmek ister ama Kasapoğlu ona net bir cevap vermez.

Bunun üzerine Celal son çare olarak Ali'nin kapısını çalar. Bu esnada Kasapoğlu Gülfem'i kaçırarak çiftliğine getirir ve Davut'a kızı onun için kaçırdığı yalanını söyler.

Dini nikahla evlenen Davut ve Gülfem'in mutluluklarına diyecek yoktur fakat Ali Gelik bunu onların yanına bırakmayacaktır.