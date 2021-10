31 Ekim 2021 Pazar 20:44 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 20:44

Kanal D'nin izlenme rekoru kıran yeni dizisi Yargı'nın 7. bölümü yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 7. bölümüyle izleyenleri hüzünlendirdi. Ceylin, karşısındaki Engin'e her şeyi bildiğini söyleyecek mi? Çınar ile Zafer'in boğuştuğu anlarda ise silah patlar. Peki kim vuruldu? Çınar mı Zafer mi? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 7. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 7. bölüm full izle!

YARGI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 7. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Yargı 7. bölümde Arkadaşının kardeşi İnci'nin katili olduğunu öğrenen Ceylin büyük bir sınav vermektedir. Ceylin, Engin'e bildiği gerçeği söyleyecek mi?

ILGAZ VE CEYLİN'IN EVLİLİK HABERİ DEPREM ETKİSİ YARATIYOR!

Ceylin, Ilgaz'la aldıkları ani evlilik kararını sorgulamaya başlıyor. Ilgaz ise ne olursa olsun bu kararından dönmeyeceğinin altını çiziyor.

Ceylin ve Ilgaz'ın evlilik haberi, Pars ve Neva'yı hayal kırıklığına uğratır. Pars, soruşturmanın tıkanmasından hiç memnun değildir, üstelik onun da kardeşi Neva gibi kalbi kırılmıştır. Pars soruşturmanın peşini bırakmamaya, bunu yaparken de inanmadığı bu evliliği ikisinin başına bela etmeye kararlıdır. Peki ikiliyi bundan sonraki süreçte neler bekliyor?

CEYLİN VE ENGİN KARŞI KARŞIYA!

Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta artık iyice güçlük çekmektedir. Ceylin ve Ilgaz, kimseye belli etmeden Engin'i tutuklu yargılatmanın yollarını ararken yeni risklere girerler.

Ancak bir yandan oğlunu temize çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan Yekta'dan hızlı olmak, bir yandan da her an önlerine engel olabilecek Pars'la mücadele etmek zorundadırlar. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu sefer gerçeği kanıtlayabilecek midir?

ZAFER KIZININ İNTİKAMINI ALMAK İÇİN ÇINAR'I VURMAYA GİDİYOR!

Ilgaz ve Ceylin'in sürpriz evliliği herkes üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Özellikle Pars çılgına döner. Beklenmedik bu evlilik dengeleri şimdiden değiştirmiştir.

Zafer Çınar'a çektiği silahla intikamı için geri dönüşsüz bir yola girmek üzeredir. Çınar Zafer'i masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yoksa çekilen bu silah, iki aile arasında yeni ve büyük bir uçurumun açılmasına mı sebep olacaktır?

Zafer kızının katili olduğunu düşündüğü Çınar'dan intikam almak için yemin etmiştir. Çınar'ı köşeye kıstıran Zafer silahını doğrultur. Çınar kendisini kurtarmaya çalışırken silah bir anda patlar.

ÇINAR ÖLECEK Mİ?

Çınar ile Zafer'in boğuştuğu anlarda duyulan silah sesi sonucu kurşunun kime isabet ettiği ise merak konusu haline geliyor.

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen bölümüyle reytinglerde Totalde 3. sırada, AB ve 20+ABC grubunda ilk sırada yer aldı.