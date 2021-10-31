31 Ekim 2021 Pazar 13:35 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 13:35

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanın ardından yayınlanacağı gün belli olduğu halde Salı akşamı ekrana gelmemişti. Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonundan 200. bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili meraklı bekleyiş devam ederken, dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından EDHO'ya veda paylaşımı yaptı. Peki EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? İşte o açıklama...

EDHO BİTTİ Mİ?

EDHO dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

OKTAY KAYNARCA'DAN EDHO'YA VEDA PAYLAŞIMI

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Atv ekranlarının uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır beklenen yeni sezonuyla geçtiğimiz salı günü beklenen saatte yayınlanmamıştı. EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları sosyal medyadan duruma tepki göstermişti. EDHO'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanacak mı?

EDHO BU HAFTA VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonundan 200. bölümün yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin final yapacak olması halinde bölüm senaryosunda değişikliğe gidileceği öngörülüyor.

EDHO 200. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.