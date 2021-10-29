29 Ekim 2021 Cuma 17:55 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 17:55

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma'nın 118. bölüm fragmanında Yıldız, olaylı tören sonrası Çağatay'ı terk ediyor. Kumru ise Çağatay'ı ilişkisine sahip çıkmadığı için suçluyor. Peki Yasak Elma 118. yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 118. bölüm fragmanı.

YASAK ELMA 117. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 117. yeni bölüm fragmanında Yıldız, olaylı tören sonrası Çağatay'ı terk ediyor.

Çağatay kapıya dayanıp Yıldız'a yalvarsa da Yıldız kararından vazgeçmiyor.

Kumru, Çağatay'ı ilişkisine sahip çıkmadığı için suçluyor.

Ender ise Kumru'nun babasına yakınlaşmak için bu olayı kullanmaya karar veriyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın önceki bölümünde Yıldız, ödül aldığı törende Çağatay ve Kumru'yu herkesin içinde ifşa etmişti.

Yasak Elma 117. bölümde Yıldız, ödül aldığı törende kocasının ve Kumru'nun birlikte olduğunu söyleyip kendisini kamçıladıkları için teşekkür eder.

"ÖDÜLÜMÜ KOCAM VE METRESİNE ADIYORUM"

Yıldız'ın yüzlerce kişinin katıldığı bir davette kocası Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa etti. Ödül aldığı davette bir teşekkür konuşması yapmak için sahneye çıkan Yıldız, söyledikleriyle herkesi şoke etti.

Yıldız, "Bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi Kumru Yıldırım'a teşekkürü bir borç biliyorum. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresine adıyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Yıldız'ın bu sözlerinin ardından Çağatay ve Kumru ise donup kaldı.

Yasak Elma'nın son bölüm final sahnesinde, uğradığı ihaneti öğrenen Yıldız'ın, Çağatay ve Kumru'dan unutamayacakları bir intikam alması sosyal medyanın gündemine oturdu.

YILDIZ'IN İNTİKAMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Yasak Elma'da aldatılan Yıldız'ın intikamı sosyal medyada da gündem oldu. Yasak Elma etiketiyle binlerce tweet atılırken, dizi de TT listesinde ilk sıralarda yer aldı.