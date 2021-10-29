29 Ekim 2021 Cuma 20:40 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 20:40

Aşk Mantık İntikam 19. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 19. bölümde Ozan Çağla'dan boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmak için harekete geçer fakat Çağla'nın babası, Ozan'ı şirketten kovar. Esra, bu yüzden Çınar'a tepki gösterir. Esra ve Ozan yeniden eskisi gibi olacak mı? Aşk Mantık İntikam 19. bölümü full HD izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 19. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 19. bölümde Ozan, Çağla'yı evden kovmuştur. Bu haber Yılmaz Ailesi'nin evinde bomba etkisi yaratır.

Çınar, Çağla ve Ozan ayrılığını doğru bulsa da Arif olanlara çok öfkelenmiştir. Ozan'a ders vermek için bir plan hazırlar.

Ozan'ın bundan sonraki tek hedefi ise boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmaktır fakat Esra Ozan'a karşı mesafelidir.

Ozan, Esra'ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan'la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif'in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft'ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur.

Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haber ikisini de şok edecektir.

Çağla'nın babası, Ozan'ı şirketten kovar. Esra ise bu haksızlık üzerine Çınar'a tepki gösterir. Çınar, Esra'nın karşısında taviz vermeden yapabileceği bir şey olmadığını ima eder.