31 Ekim 2021 Pazar 23:45 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 23:45

Teşkilat 20. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, her Pazar reytinglerde izlenme rekoru kırıyor. Teşkilat 20. bölümde gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'den sonra bu kez İsrail'e gidiyor. Teşkilat 20. Bölümde Serdar, ekip arkadaşı Zehra'ya "Bu meslek sana çok yakışıyor" sözleriyle de iltifat ediyor. Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 20. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 20. bölümüne Halit Başkan'ın "Şimdi sıra Ariel'de. Hazırlanın İsrail'e gidiyorsunuz" sözleri damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 20. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 20. bölüm full izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamları seyirci karşısına çıkıyor.

Teşkilat 20. bölümde Ekip Suriye'deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.

Saldırının asıl planlayıcısı Ariel'e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail'e kaçıp ortadan kaybolmuştur. Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir.

Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.

Ekip İsrail'deyken, Pınar, Halit Başkan'ın talimatıyla Yıldırım'a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar'ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.