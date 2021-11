1 Kasım 2021 Pazartesi 11:02 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:02

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizisi Yargı'nın 7. bölümü Pazar akşamı ekrana geldi. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Ceylin'in Engin ile konuşması damga vurmuştu. Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hislerini anlattıktan sonra her şeyi bildiğini ifade eder. Yargı 8. bölümde Engin suçunu kabul edecek mi? Peki Yargı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar...

YARGI SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ

YARGI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı 8. bölüm fragmanı, dizinin Pazar akşamı yayınlanan son bölümünü izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Yargı 7. bölüm full izle!

YARGI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 7. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

ILGAZ VE CEYLİN'IN EVLİLİK HABERİ DEPREM ETKİSİ YARATIYOR!

Ceylin, Ilgaz'la aldıkları ani evlilik kararını sorgulamaya başlıyor. Ilgaz ise ne olursa olsun bu kararından dönmeyeceğinin altını çiziyor.

Ceylin ve Ilgaz'ın evlilik haberi, Pars ve Neva'yı hayal kırıklığına uğratır. Pars, soruşturmanın tıkanmasından hiç memnun değildir, üstelik onun da kardeşi Neva gibi kalbi kırılmıştır. Pars soruşturmanın peşini bırakmamaya, bunu yaparken de inanmadığı bu evliliği ikisinin başına bela etmeye kararlıdır.

CEYLİN VE ENGİN KARŞI KARŞIYA!

Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta artık iyice güçlük çekmektedir. Ceylin ve Ilgaz, kimseye belli etmeden Engin'i tutuklu yargılatmanın yollarını ararken yeni risklere girerler.

Ancak bir yandan oğlunu temize çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan Yekta'dan hızlı olmak, bir yandan da her an önlerine engel olabilecek Pars'la mücadele etmek zorundadırlar. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu sefer gerçeği kanıtlayabilecek midir?

Arkadaşının kardeşi İnci'nin katili olduğunu öğrenen Ceylin büyük bir sınav vermektedir.

Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta artık iyice güçlük çekmektedir.

ZAFER KIZININ İNTİKAMINI ALMAK İÇİN ÇINAR'I VURMAYA GİDİYOR!

Ilgaz ve Ceylin'in sürpriz evliliği herkes üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Özellikle Pars çılgına döner. Beklenmedik bu evlilik dengeleri şimdiden değiştirmiştir.

Zafer kızının katili olduğunu düşündüğü Çınar'dan intikam almak için yemin etmiştir. Çınar'ı köşeye kıstıran Zafer silahını doğrultur. Çınar kendisini kurtarmaya çalışırken silah bir anda patlar.

Ilgaz ve Ceylin'in sürpriz evliliği herkes üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Özellikle Pars çılgına döner. Beklenmedik bu evlilik dengeleri şimdiden değiştirmiştir. Diğer taraftan Zafer kızının katili olduğunu düşündüğü Çınar'dan intikam almak için yemin etmiştir.

Zafer, Çınar'ın karşısına dikilmiştir ve onu öldürmeye kararlıdır. Çınar, İnci'yi öldürmediğini söylese bile Zafer kararlıdır. Çınar, Zafer'in bir anlık dalgınlığını fırsat bilir ve kaçar. Zafer de peşine düşer. Metruk bir binada kıstırdığı Çınar'a silahını tekrar doğrultur. Çınar bir anda üzerine atlar ve ikili arasında boğuşma başlar.

Çınar'ı köşeye kıstıran Zafer silahını doğrultur. Çınar kendisini kurtarmaya çalışırken silah bir anda patlar. Bu patlamada kimin vurulduğu ise Yargı 8. bölüm fragmanında ortaya çıkacak.

Sadakatsiz 37. bölümde neler olacak?

Yasak Elma 118. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'tan babasına büyük darbe...

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?