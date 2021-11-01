1 Kasım 2021 Pazartesi 12:36 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:36

Aşk Mantık İntikam 20. bölümde neler olacak? sorusunun yanıtı, son bölümü izleyenler tarafından merak ediliyordu. Aşk Mantık İntikam 20. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın 20. yeni bölüm fragmanında Esra ve Ozan, yeniden bir araya gelebilmek için Ozan'ın boşanma duruşması sonrası için sözleşir. Davayı Çağla'nın açmasına rağmen işler beklendiği gibi gitmez... İşte Aşk Mantık İntikam 20. bölümden ilk fragman

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Esra, Çınar ile ilişkisini bitirir. Ozan ise yeniden Esra ile beraber olabilmek için Çağla'dan boşanacağını söyler. Fakat işler umduğu gibi gitmez. Esra ve Ozan yeniden bir araya gelebilecek mi?

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Başrollerinde; Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde ayrıca; Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Aşk Mantık İntikam 19. son bölüm izle!

AŞK MANTIK İNTİKAM'IN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 19. bölümde Ozan, Çağla'yı evden kovmuştur. Bu haber Yılmaz Ailesi'nin evinde bomba etkisi yaratır.

Çınar, Çağla ve Ozan ayrılığını doğru bulsa da Arif olanlara çok öfkelenmiştir. Ozan'a ders vermek için bir plan hazırlar.

Ozan'ın bundan sonraki tek hedefi ise boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmaktır fakat Esra Ozan'a karşı mesafelidir.

Ozan, Esra'ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan'la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif'in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft'ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur.

Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haber ikisini de şok eder.

Çağla'nın babası, Ozan'ı şirketten kovar. Esra ise bu haksızlık üzerine Çınar'a tepki gösterir. Çınar, Esra'nın karşısında taviz vermeden yapabileceği bir şey olmadığını ima eder.

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