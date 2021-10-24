24 Ekim 2021 Pazar 11:25 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 11:25

Sadakatsiz 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Son bölümde Aras ve Asya'nın yakınlaşmasını gören Volkan yıkılmıştı. Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz 36. Bölüm Fragmanında ise Volkan, Aras'a hesap sorarak Asya'dan uzak durmasını söylüyor. Bu kez dişli bir rakibe denk gelen Volkan, Aras'ın hışmına uğruyor. Peki Sadakatsiz 36. yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 36. Bölüm Fragmanı

SADAKATSİZ 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

VOLKAN VE ARAS, ASYA İÇİN DÖVÜŞÜYOR!

Asya, Bahar ile konuşmaktadır. Aras'ın kendisini öptüğünü anlatır. Asya, hislerinin karmakarışık olduğunu söyler ve hakkında hiç bir şey bilmediğini söyler. Bu sırada Volkan, Aras'ı tehdit etmektedir. Asya'da uzak durmasını söylediği Aras, eski karısı olduğunu hatırlatır. Bunun üzerine Volkan, Aras'a yumruk atar. İkili arasında büyük kavga çıkar.



Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!