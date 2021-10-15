15 Ekim 2021 Cuma 23:50 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 23:50

Aşk Mantık İntikam 17. bölüm izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 17. bölümde Esra, rakip firmadan iş teklifi alır. Görüşmeye gittikten sonra kendi şirketinin projesi karşı firma tarafından çalınır. Projeyi diğer firmaya satmakla suçlanan Esra ne yapacak? Aşk Mantık İntikam 17. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 17. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 17. bölümde Ozan ve Çağla'yı teknede oldukça yakın bir biçimde gören Esra'nın Ozan'a olan tüm güveni sarsılır ve hayatının en kritik kararını verir. Bundan böyle Ozan'ı beklemeyecek, kendisini seven, kalbini yormayan biriyle beraber olacaktır.

Esra soluğu Çınar'ın yanında alarak ani bir kararla onunla sevgili olmak istediğini söyler. Çınar duyduklarına inanamaz, çok sevinir. Sonunda beklediğine değmiş, sevdiği onu seçmiştir.

Sırada Ozan'ın koltuğuna oturma planı vardır ancak Ozan da boş durmamış, bir karşı hamle geliştirmiştir.

Esra'nın ailesinin borcunu kapatan Ozan, bu işin sonunda Çınar'ın hışmına uğrayacaktır.

Çağla, Ozan'la her şeyi yoluna koyduğunu düşünmektedir ancak Ozan'ın kalbi bir tek Esra için atmaktadır. Çağla bunu gördükçe emin olur, Esra'nın şirketten gitmesi gerekmektedir.

Esra'nın Ozan'ın gözünden düşmesini sağlayacak bir plan hazırlar. Şirketi tehlikeye atacağını bile bile planını uygulayan Çağla, kendi şirketinin projesini rakip firmaya verir. Esra'nın o şirketten iş teklifi aldığını bilen herkes, çalınan proje için Esra'yı suçlar.

Çağla, bu planıyla Esra'nın hem Ozan'ın güvenini hem de şirketteki pozisyonunu kaybetmesini sağlayabilecek midir?

Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!