15 Ekim 2021 Cuma 20:26 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 20:26

Yalancı dizisi 5. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Show Tv'nin yeni dizisi Yalancı'nın 5. Bölümünde Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Deniz'in kendisine tepki gösterEn kadınlara söylediği "Ben tecavüze uğradım. Bir kadın hayatını böyle bir yalanla heba etmez demediniz!" sözü ise geceye damga vurdu. Peki Yalancı 5. bölümde neler yaşandı? İşte Yalancı 5. Bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

YALANCI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Show Tv'de ekrana gelen Yalancı dizisinin 5. bölümünde Mehmet Emir'in Deniz'i iyice köşeye sıkıştırdığı tanıtımda Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor.

Deniz'in bir çıkış yolu bulup bulamayacağı merak konusu olurken Mehmet Emir'in arabasına yazılan 'yalancı' yazısı dikkat çekiyor. Deniz'in planının ne olduğu ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.

Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir.

Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında...

Mehmet Emir ise kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır.

Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

Deniz, haklılığını ispat edememesinin yanı sıra bir de hemcinslerinden tepki görür. Buna karşılık "Ben tecavüze uğradım. Bir kadın hayatını böyle bir yalanla heba etmez demediniz!" diyerek kadınlara tepki verir.

Diğer yandan Mehmet Emir, kendine yeni bir kurban bulur. Yeni kurban kim?

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tıpkı Deniz'e yaptığı gibi Görkem'in de içeceğine ilaç katan Mehmet Emir, finalde evine gizlice girip tüm kanıtları temizledi.

MEHMET EMİR'İN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Mehmet Emir'in gerçek yüzü izleyenleri şoke etti. Deniz, Mehmet Emir'in yalancı olduğunu hala ispat edemezken Mehmet Emir, kendine yeni bir kurban seçti. Tıpkı Deniz'e yaptığı gibi Görkem'in de içeceğine ilaç katan Mehmet Emir, finalde evine gizlice girip tüm kanıtları temizledi.

Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Mehmet Emir'e saldırdığı için sicili kabarık olan Murat, görevden uzaklaştırıldı. Yaşadığı olayın üzüntüsüyle sarhoş olup Deniz'in evine gitti. Kendinde olmayan Murat, konuşmaya başlayınca Yasemin hakkında büyük bir sırrı açığa çıkarma noktasına geldi. Akıllara "Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki gizli ilişkiyi anlayacak mı?" sorusu geldi. Diğer tarafta Görkem'e kafayı takan Mehmet Emir, herkesi hayrete düşüren planıyla Görkem'in evine gizlice girdi. Deniz'e de yaptığı gibi Görkem'in içeceğine ilaç katan Mehmet Emir, evine gizlice girerek o uyurken tüm kanıtları temizledi. Final sahnesinde Görkem'e yaklaştığı anlar ise seyircileri şoke etti.

Mehmet Emir'in gerçek yüzünün açığa çıkmaya başladığı bu bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. Salih Bademci'nin hayat verdiği Mehmet Emir karakteri uzun süre konuşuldu ve 5 saat 30 dakika boyunca sosyal medyanın gündeminde yer aldı. #Yalancı etiketi ise 9 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

DENİZ, İPUCU ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle aklanan Mehmet Emir, karşı hamlelerini yapmaya devam etti. Deniz'in küpesini evine bırakarak onu açıkça tehdit eden Mehmet Emir, yaptığı her şeye rağmen üstüne bir de manevi tazminat davası açtı. Deniz, Mehmet Emir'in yaptıkları karşısında zor durumda kalmaya devam etse de ipucu yakalamak için uğraşmaya devam etti. Kendi ailesinden de tepki görmeye başlayan Deniz, kendisine inandığını düşündüğü Görkem'e içini açtı. Deniz ve Görkem'i bir arada gören Mehmet Emir ise kendisini riske attığını düşünen bu duruma karşı plan yapmaya başladı. Yasemin ve Murat, buldukları ipucunu Deniz'e anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalırken aralarındaki gizli ilişkinin açığa çıkmasından korktukları için susmayı tercih ettiler.

DENİZ, MEHMER EMİR HAKKINDA ÇARPICI BİR GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Deniz, Mehmet Emir'i internetten araştırırken hakkında hiçbir şey olmamasından şüphelendi ve bunun peşine düştü. Öğretmen arkadaşı Serdar'ın yardımıyla araştırma yapan Deniz, Yasemin ve Murat'ın gizlediği önemli bilgiye ulaştı ve Mehmet Emir'in intihar eden eşiyle ilgili şeyleri öğrendi. Bunun üzerine Deniz, Mehmet Emir'in ölen karısının annesine gitti ancak konuşmasına fırsat kalmadan Mehmet Emir geldi. Deniz yine gerçeklerin önünde Mehmet Emir engeliyle karşılaştı.