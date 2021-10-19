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Dizi

Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 5. Bölüm full izle!

Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. FOX Tv ekranlarında yayınlanan dizi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır. Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölümde Azra, her şeyi öğreniyor. Sergen'den hesap soran Azra, kocasının yalan söylemesi sonrası çılgına dönüyor. Azra, kocasından boşanacak mı? Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

19 Ekim 2021 Salı 23:41 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:41
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Evlilik Hakkında Her Şey, 5. Bölümüyle izleyiciyle buluştu. FOX Tv'nin Aile içi çatışmaların konun alındığı dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölümde Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düşer. Azra'yı bekleyen büyük kabus nedir? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 5. BÖLÜM FULL İZLE

Evlilik Hakkında Her Şey, izleyiciye boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatılıyor. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde yaşananlar.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 5. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 5. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

FOX Tv'nin uyarlama dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölümde Günay ailesinin üzerine bomba gibi düşen Saklı Oda skandalı herkesi derinden sarsmıştır.

Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düşer. Müvekkili Süreyya hanım da beklenmedik şekilde bu sürece dahil olur.

Bunun yanı sıra, böylesine hassas ve zayıf olduğu bir zamanda Yıldırım'a yakın durmak istemese de ikili arasında bazı yüzleşmelerin yaşanması kaçınılmazdır.

Songül'ü anlaşmaya ikna etmek isteyen Alpay, Songül'le yüzleşecek fakat bu buluşma hiç beklenmedik bir noktaya varacaktır.

Sergen ise yaşananların acısı ve Azra'yı kaybetme korkusuyla en yakın tehdit olarak gördüğü Yıldırım'ın üzerine gider. Bu esnada Ural'ın yapacağı bir teklif Sanem'i kararsız bırakacaktır.

Çolpan'ın gizlediği bir başka gerçek ortaya çıkarken, Faruk'un bir itirafıyla aralarındaki ilişki yeni bir boyut kazanacaktır.

Üç kız kardeşin yaşadıklarından uzaklaşmak isterken atıldıkları bir maceranın sonunda ise Azra'yı en büyük kâbusu beklemektedir.

Yayınlandığı ilk bölümden beri büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her Salı FOX TV'de.

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