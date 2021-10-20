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Dizi

Sadakatsiz 35. bölüm full izle Youtube! Sadakatsiz 35.bölüm izle (son bölüm)

Sadakatsiz, 35.bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 35. bölümde Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi? Sadakatsiz 35. bölümü full izlemek için haberimizdeki Youtube linkine tıklayınız. (Sadakatsiz son bölüm)

20 Ekim 2021 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:47
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Sadakatsiz 35. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz 35. bölümde; Volkan, Asya'yı kıskanıyor! Aras'ın Asya'ya olan yakınlığı Volkan'ın kıskançlık krizi yaşamasına neden olur. Aras ise Asya ve Volkan'ın geçmişini öğrenmek için Asya'ya sorular sorar. Derin ve Aras'ın gizemli tanışıklığı ortaya çıkacak mı? İşte son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 35. bölüm full izleme Youtube bağlantısı...

SADAKATSİZ 35.BÖLÜM FULL İZLE!

Sadakatsiz 35. bölümü izleyenlere gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Aras ve Asya'yı yakınlaştıran şok öpücük! Hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor! Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi? Sadakatsiz 35.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 35.BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in 35. yeni bölümü ekrana geldi.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" otuz beşinci bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatshttps://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumleriz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

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