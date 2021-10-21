20 Ekim 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar reyting sıralaması

21 Ekim 2021 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 09:39

20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Hedefim Sensin, FOX Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Dünya Hali, Show Tv'de Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 20 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

20 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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