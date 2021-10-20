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Dizi

Kanunsuz Topraklar 4. Bölüm full izle! Kanunsuz Topraklar 4. Bölüm izle tek parça!

Kanunsuz Topraklar 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'nin yeni dönem dizisi Kanunsuz Topraklar 4. bölümde Gülfem ve Ali'nin nişan merasiminden çıkışta Kasapoğlu, arabasını silahlarla tarayarak Ali'yi öldürmeyi planlar fakat Gülfem de bu arabadadır. Gülfem arabadan sağ çıkabilecek mi? Kanunsuz Topraklar 4. Bölümü izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Kanunsuz Topraklar 4. Bölüm full izle FOX Tv!

20 Ekim 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:49
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Kanunsuz Topraklar 4. bölüm izleyiciyle buluştu. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar 4. bölümde Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır. Davut'u son anda ipten kim alacak? FOX Tv'de ekrana gelen dizide, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanan imkansız aşk ele alınıyor. Kanunsuz Topraklar 4. Bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM FULL İZLE!

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanunsuz Topraklar 4. bölümde Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır ama hiç ummadığı biri son anda yardımına yetişerek onu ipten alacaktır.

Ölen madencilerin eşleri madende çalışmayı kabul eder. Gülfem şimdi babasına verdiği sözü tutmak ve Ali Gelik'le evlenmek zorundadır.

Nişan gecesi Davut bu evliliği nasıl engelleyeceğini düşünürken, Kasapoğlu'nun Ali'ye pusu kurduğunu ve nişan merasiminden dönüşte arabasını silahlarla tarayarak onu öldüreceğini öğrenir. Kasapoğlu'nun bilmediği şey; arabada Gülfem'in de olduğudur...

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