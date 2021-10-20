20 Ekim 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:49

Kanunsuz Topraklar 4. bölüm izleyiciyle buluştu. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar 4. bölümde Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır. Davut'u son anda ipten kim alacak? FOX Tv'de ekrana gelen dizide, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanan imkansız aşk ele alınıyor. Kanunsuz Topraklar 4. Bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

Kanunsuz Topraklar 4. bölümde Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır ama hiç ummadığı biri son anda yardımına yetişerek onu ipten alacaktır.

Ölen madencilerin eşleri madende çalışmayı kabul eder. Gülfem şimdi babasına verdiği sözü tutmak ve Ali Gelik'le evlenmek zorundadır.

Nişan gecesi Davut bu evliliği nasıl engelleyeceğini düşünürken, Kasapoğlu'nun Ali'ye pusu kurduğunu ve nişan merasiminden dönüşte arabasını silahlarla tarayarak onu öldüreceğini öğrenir. Kasapoğlu'nun bilmediği şey; arabada Gülfem'in de olduğudur...