20 Ekim 2021 Çarşamba 23:39 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:39

Kuruluş Osman 67. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 67. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Düşmanlarının birbirine girmesini fırsat bilen Osman Bey, bunu fırsat bilerek tepelerine çökmeye karar verir. "Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız!" diyen Osman Bey, Turgut Bey'i kurtarmak için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 67.bölüm izle full hd tek parça!

"TÜRK ASLA ESİR OLMAZ!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 67. bölümde Obaya misafir olan Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari, Osman Bey'in eşleri arasındaki gizli savaşı farkediyor... Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 67. yeni bölümünde Osman bey, Turgut beyi almak için savaşmaya hazırlanıyor.

Kuruluş Osman 67. bölüme Osman Bey'in, düşman tarafından esir alınan Turgut bey için söylediği "Madem ki bir Türk beyini kafese koyar. O vakit bize de pusatlarımıza davranmaktan başka bir çare bırakmaz. Türk asla esir olmaz" sözü damga vurdu.

TEKFUR KOSSES KÖŞEYE SIKIŞIYOR!

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

BALA HATUN VE MALHUN HATUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

OSMAN BEY, TEKFURLARIN PLANINI BOZUYOR

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.