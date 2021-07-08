Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas Çakırbeyli'den kötü haber! EDHO Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

8 Temmuz 2021 Perşembe 12:09 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:09

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın diziden ayrılacağı iddiası izleyenleri üzdü. 7.sezonu merakla beklenen EDHO'nun yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli ölecek mi? EDHO Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar..

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba diziden ayrıldı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizinin ilk bölümünden beri dizide yer alan başarılı ismin veda edeceği iddiası diziyi takip edenleri üzdü.

EDHO İLYAS ÇAKIRBEYLİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yeni sezon hazırlıklarına Ağustos ayında başlaması beklenen dizide başrol oyuncularından Ozan Akbaba sezon başlar başlamaz veda edecek.

Sevilerek takip edilen başarılı diziden ayrıldığı iddia edilen Ozan Akbaba ise konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kavga edip ayrıldığı iddialar ise sosyal medyada yankılanmaya başladı. Bir haber sitesi ise senaryo gereği diziden ayrılacağını ortaya attı.

Dizide Hızır Reis'in kardeşi olan İlyas Çakırbeyli'nin diziden ayrılacağı iddiası EDHO takipçilerini telaşlandırdı. 6. Sezon finaliyle ekranlara ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, Eylül ayında yeni sezonuyla Atv ekranlarında izleyenleriyle buluşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kadrodan çıkan isimler yeni sezonda dizinin seyrini değiştireceğe benziyor. Özellikle İlyas Çakırbeyli karakteriyle dizide ilgi odağı olan Ozan Akbaba, izleyenlerin daha çok ön plana çıkmasını istediği bir karakter. Peki, Ozan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı?

İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba 200. bölümde diziden ayrılacak. Akbaba, daha önceki yaptığı açıklamalarında da gönlünün her zaman sinemadan yana olduğunu söylemişti.

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz Instagram sayfasına yorum yapan onlarca kullanıcı ise İlyas Çakırbeyli'nin diziden ayrılmasının final getireceğini iddia ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın hayatına başladığı ilk günden beri sevilerek izlenen dizilerden birisi olarak televizyon tarihine adını kazıdı. 7. Sezonuyla ekranlara gelecek olan dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak uyandırmaya devam ediyor. Pelin Akil'den hemen sonra Ozan Akbaba'nın diziden ayrılması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.