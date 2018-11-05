Ege’nin Hamsisi 17.yeni bölüm fragmanı Ege’nin Hamsisi son 16.bölüm izle TRT1’de! Sevilen dizi Ege’nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı ekrana kilitledi. Peki Ege’nin Hamsisi son bölümde neler oldu? TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ege’nin Hamsisi son bölümde izleyicisini ekrana kilitledi. Muhteşem Karadeniz doğası eşliğinde, bölge insanının fıkralara konu olan dobralığı, sıcaklığı, samimiyeti, esprileri, eşsiz lezzetleri barındıran yemek kültürü, Egeli Çınar ailesini bambaşka bir dünyaya sürükleyecek… Onlar muhteşem Karadeniz doğasına hayran kalıp yaylalarda kemençe eşliğinde horon tepmeyi, muhlamanın, Karadeniz pidesinin, laz böreğinin en lezizlerini tatma imkanına kavuşacak… Son bölümde ise Müstakbel kayınpederinin teknesini tamir eden ve onunla balığa çıkan Deniz, Zeynep’i isteme konusunu açabilecek mi? Ege ve Karadeniz yemekleri aynı mutfakta pişerse ne olur? Melahat ve Şevket arasında yaşananlar gerilimin dozunu artıracak...

EGE’NİN HAMSİSİ 16.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Egeli aile, Karadeniz’e misafir oluyor. Hem de hayırlı bir iş için… Oğlu Deniz’e laz kızı Zeynep’i istemek için Rize yollarına düşen Melahat’i burada birbirinden ilginç maceralar bekliyor… Kızını vermeye gönlü olmayan, “Deplasmanda kız istemek olmaz, memlekete gelin” diyerek müstakbel dünürlerini Karadeniz’e götüren Şevket, bu bölümde hem memleket hasretini giderecek hem de Sığacıklı komşularına Karadeniz misafirperverliğinin en güzel örneklerini sergileyecek.

Muhteşem Karadeniz doğası eşliğinde, bölge insanının fıkralara konu olan dobralığı, sıcaklığı, samimiyeti, esprileri, eşsiz lezzetleri barındıran yemek kültürü, Egeli Çınar ailesini bambaşka bir dünyaya sürükleyecek… Onlar muhteşem Karadeniz doğasına hayran kalıp yaylalarda kemençe eşliğinde horon tepmeyi, muhlamanın, Karadeniz pidesinin, laz böreğinin en lezizlerini tatma imkanına kavuşacak…

EGE’NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ege'nin Hamsisi 15.Bölüm

Yangında Yaralanan Deniz, Yoğun Bakıma Alınıyor...

Sığacık’taki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ege’nin Hamsisi’yle çok daha şenlikli geçecek... Şevket’in muhlama dükkanında çıkan yangına gözü kapalı dalıp yaralanan ve yoğun bakıma alınan Deniz, Şevket ve Fikret’in kalbini kazanabilecek mi?

Müstakbel kayınpederinin teknesini tamir eden ve onunla balığa çıkan Deniz, Zeynep’i isteme konusunu açabilecek mi? Ege ve Karadeniz yemekleri aynı mutfakta pişerse ne olur? Melahat ve Şevket arasında yaşananlar gerilimin dozunu artıracak...

Denizde Tekneyle Açılan Aşıkları, Dönüşte Bekleyen Büyük Sürpriz!

Zeynep’le birlikte denize açılan ve babasını kaybettiği yerde duygusal anlar yaşayan Deniz’i finalda bekleyen büyük sürpriz ne?...

Alman Nişanlısına Oyun Oynayan Nuri’yi Bekleyen Büyük Tehlike!

EGE’NİN HAMSİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatılıyor. “Ege'nin Hamsisi” dizisinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize'nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta gerçekleştiriliyor.

EGE’NİN HAMSİSİ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın

MELAHAT ÇINAR

Nam-ı diğer Meloş… Tam bir Ege kadını… Enginar Kalbi'nin sahibi… Deniz ve Derya'nın annesi… Çok sevecen ama tersi fena…

Uğur Çavuşoğlu

ŞEVKET GERGİNOĞLU

Doğma büyüme Karadeniz'li… Zeynep ve Ömer'in babası. Usta bir aşçıdır. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.

Uraz Kaygılaroğlu

DENİZ ÇINAR

Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert… Hani derler ya kalıbının adamı… Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.

Bestemsu Özdemir

ZEYNEP GERGİNOĞLU

Şevket'in mimar kızı, Ömer'in ablası. Tam bir laz kızı. O da babası gibi inatçı… Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.

Asuman Dabak

FİKRET GERGİNOĞLU

Şevket'in ablası, Zeynep ve Ömer'in halası. Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri'den intikam olarak koyduğu kazıdır.