Elimi Bırakma 16.yeni bölüm fragmanı Elimi Bırakma son 15.bölüm izle TRT1’de! Sevilen dizi Elimi Bırakma son bölümde neler oldu? Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Her hafta Pazar akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen Elimi Bırakma dizisinde bu hafta neler oluyor? Tarık babasının safında hareket ederek büyük bir hataya doğru yol alırken son bir şans için Azra’nın karşısına çıkar ve aşkını itiraf eder. Diğer taraftan Fatma ise Sumru’yu huzursuz etmek için harekete geçer. Sumru, bu korkuyla Fatma’ya ulaşma çabası içine girer ve Azmi’den yardım ister. Son bölümde ise Feride Hanım, Mine'den Cenk'in Azra'yı apar topar götürdüğünü öğreniyor. Feride, Serap'ı arayıp çocukları merak ettiğini söylüyor. Ama Serap da oğluna telefonla ulaşamıyor. Sonra Arda'yı arıyor. Arda yaşananları annesine bir çırpıda anlatıyor. Feride Hanım da Serap'tan Azra'nın kardeşini bulduğunu öğrenip, çok seviniyor.

ELİMİ BIRAKMA 15.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Cenk’in geçmişinden gelen Ece’nin intiharı Cenk ve Azra’nın hayatına bir tehdit olarak döner. Ece’nin abisi Kadir’in hedefinde artık, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Cenk vardır. Üstelik Kadir, şüphelerini güçlendiren bir kanıtı da ele geçirince öfkesi daha da büyür. Feride de Mert’in kayıp olduğu dönemde Ali’yle Mert’in yolunun kesiştiğini Azra ile paylaşır. Bu, Azra’nın Sumru üzerindeki şüphelerini daha da güçlendirir. Babasının şaibeli ölümünü de öğrenen Azra davayı açar. Tarık babasının safında hareket ederek büyük bir hataya doğru yol alırken son bir şans için Azra’nın karşısına çıkar ve aşkını itiraf eder.

Diğer taraftan Fatma ise Sumru’yu huzursuz etmek için harekete geçer. Sumru, bu korkuyla Fatma’ya ulaşma çabası içine girer ve Azmi’den yardım ister. Ancak Fatma onun karşısına hiç beklemediği bir şekilde çıkar. Burhan Sumru’yu işyerinde zora sokarken Cansu konusunda tehditlerini sürdürür.

Cenk, Azra ve Mert’in arasındaki buzları eritmek için çaba gösterirken ikili arasında aşk daha da güçlenir.

ELİMİ BIRAKMA 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra, Cenk sayesinde Mert'i buldu. Mert'e ağlayarak sarılan Azra, Mert'in büyük bir tepkisi ile karşılaştı. Mert yaşadığı travma yüzünden ‘Mert, Azra'yı istemiyor. Azra gitti' diye kendi kendine söylenmeye başlıyor. Azra kendini dinletmeye çalışsa da Mert ablasına gitmiyor ve Sumru'ya sarılıyor. Sumru, Mert'i sakinleştiriyor. Bu anları Azra ve Cenk şaşkınlıkla izliyor. Azra, Sumru'nun Mert'i kaçırdığını anlıyor ama Sumru ısrarla bu durumu inkar ediyor. Azmi ile beraber Mert'i aradıklarını söylüyor. Üstelik Mert, Azra'nın tüm ısrarlarına rağmen ablasına yaklaşmıyor. Sumru ile eve gitmek istiyor. Sumru annelik rolleri oynuyor. Azra kendini kaybederek Mert'i aç susuz sokağa bıraktığı günleri hatırlatıyor. Cenk ortamı sakinleştiriyor. Fatma'yı arıyorlar ama hiçbir yerde bulamıyorlar.

Azra, ısrarla Mert'i almaya çalışıyor, Mert onu istemeyince de fenalaşıp bayılıyor. Sumru, Mert'i alıp gidiyor. Azra kendine geldiğinde ilk sorduğu Mert oluyor. Arda Mert'in Sumru ile gittiğini söylüyor. Azra kapıda Mert ile Sumru'yu yakalıyor. Azra, Sumru'ya saldırıyor, kardeşini bırakmak istemiyor. Cenk, Sumru'ya onlara gitmeyi teklif ediyor.

FATMA KAZAYLA BEBEĞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Mert'i kaybeden Fatma bu durumu kabullenmek de zorlanıyor. Geçmiş de kaybettiği oğlunu hatırlıyor. Fatma'nın geçmişte bebeğini emzirirken uyuyakalarak oğlunu kaybettiği ortaya çıkıyor. Fatma, ‘uyan oğlum' diye kendi kendine konuşmaya başlıyor.

SUMRU İLE MERT ÇELENLER'İN EVİNE GİDİYOR

Feride Hanım, Mine'den Cenk'in Azra'yı apar topar götürdüğünü öğreniyor. Feride, Serap'ı arayıp çocukları merak ettiğini söylüyor. Ama Serap da oğluna telefonla ulaşamıyor. Sonra Arda'yı arıyor. Arda yaşananları annesine bir çırpıda anlatıyor. Feride Hanım da Serap'tan Azra'nın kardeşini bulduğunu öğrenip, çok seviniyor.

Cenk, Azra, Sumru ve Mert eve gidiyorlar. Arabada Cenk, Azra'nın elini tutuyor ve Sumru da bunu görüyor. Feride Hanım Arda'dan oraya geldiklerini duyuyor. Heyecanla hizmetçiye yemek yapmasını söylüyor. Ayrıca şoförden de Mert için kıyafet ve oyuncak almasını istiyor. Serap ile Melis kıskançlıkla bu durumu yediremiyor. Feride Hanım da eve geldiklerinde Mert'in tavrını öğreniyor. Azra'ya moral veriyor.

Evde Mert, Sumru'nun yanından ayrılmıyor. Serap ve Melis'e Mert'in Azra'yı istemediğini söylüyor. O sırada Azra geliyor ve her şeyin sorumlusunun Sumru olduğunu söylüyor.

MERT SUMRU İLE GİDİYOR

Sumru gidiyor ve Mert'e orada kalacağını söylüyor. Cenk ile Arda da Mert'i ikna etmeye çalışıyor ama Mert, Sumru'dan ayrılmıyor. Feride Hanım da Azra'ya şuan Mert'in isteklerinin daha önemli olduğunu söylüyor. Azra, Mert'in Sumru ile gitmesine izin vermek zorunda kalıyor. Melis, Azra'nın da Sumru ile gitmesini öneriyor. Azra, Sumru'ya gözdağı veriyor. Sumru ile Mert gidiyorlar.

AZRA KAÇIRILIYOR

Cenk ile Azra trafikte korkunç bir olay yaşıyorlar. Cenk önünü kesen adama kızıp arabadan iniyor. Kavga büyüyor ve yumruklar konuşuyor. O sırada iki adam Azra'yı alıkoyarak başka bir arabaya bindiriyor. Cenk ardından bağırıyor ama adamlar onu tuttuğu için elinden bir şey gelmiyor.

ELİMİ BIRAKMA”NIN KONUSU

Feride Hanım, Türkiye'nin saygın yemek şirketlerinden olan PiştimCatring Şirketler Grubu'nun sahibidir. Azı da çoğu da görmüş olduğundan açın da tokun da halinden anlayan bir kadındır. Kocasını genç yaşında kaybettikten sonra çaresiz ve parasız kalan Feride Hanım, sırtına 2 yaşındaki oğlunu alıp yaptığı “beyran” çorbasını satarak evine ekmeğini götürmüştür. Zorlu geçen yıllarla birlikte bir kadının hayatına değmesi adeta sihirli değnek etkisi yaratmıştır Feride Hanım'ın hayatında. Feride Hanım'ın yemeklerini yiyen ve müdavimi olan bir girişimci kadın, Feride Hanım'a kendi işini kurması için aracı olur. Artık her zamankinden daha fazla çalışması gerektiğini bilen Feride Hanım aldığı desteğin hakkını vermek adına çalışmış, sonunda da küçük bir dükkandan zincirler haline gelen esnaf lokantaları olan bir şirket sahibi olmuştur. Hayatına sihirli bir değnek gibi değen girişimci kadının yardımlarını unutmamıştır hiçbir zaman ve bu sebepledir ki o da her daim başka insanların sihirli değneği olmak üzere adımlar atar.

Cenk babasının ölümünden kendini mesul tutarak büyümüştür. Yaptıkları kazada kendini suçlamış, içselliğinden uzaklaşmıştır. Amerika'da okumak istemesi, vatanına döndüğünde ailesinin yanında kalmak istememesinin temelinde ailesiyle yüzleşmek, geçmişini söküp atamamak vardır. Bu sebepledir ki aile şirketini satıp başka bir işe yönelmek istemesi; bu sebepledir ki babaannesiyle geçinememesi ve bu sebepledir ki kazadan sonra çocuksu yanını kaybetmesi.

Cenk kendini ailesinden soyutlayarak büyümüştür. Bu da onun yalnız ve bencil olmasına neden olmuştur. Oysa babaannesi Feride de Arif'in ölümünden kendisini mesul tutup, aynı acıda kavrulmaktadır! Arif'e git diyen kendisidir!

Yirmili yaşların başında, son derece güzel, zeki, saygılı ve önemli bir tekstilcinin kızıdır Azra. Amerika da aşçılık eğitimi almaktadır. Babasının onu çağırmasıyla yurda döner. Üvey annesi Sumru, üvey kardeşi Cansu, müzik dehası olan otizmli kardeşi Mert ve babası ile birlikte yaşarlar. Ancak her şey tek bir gecede yerle bir olur. Eve gelen bir haber her şeyi yerle bir eder.Azra'nın babası bir yangında ölmüştür!

Azra babasını kaybettiği sırada iflas ettiklerini öğrenir. Üvey annesi Sumru ise hayat sigortasından kalan parayı Azra ve Mert'ten gizleyerek kendisine yeni bir hayat kurar.

Azra, otizmli kardeşi Mert ile birlikte hayata tutunma çabasına girer. Ancak bu yolda zorluklarla karşılaşır. Ne yapacağını şaşıran Azra kardeşiyle birlikte ölmeyi bile düşünür ama yapamaz. Ne olursa olsun yaşamalı, hayata tutunmalıdır! Kardeşinin eğitimine devam edebilmesi için kolları sıvar. Çalışması gereklidir ve aldığı eğitim dahilinde iş arar. İstanbul'daki restoranlarda kendisine fırsat kollar. En son gidip görüştüğü yerde Feride Hanım'ın catring şirketine bağlı olan Piştim Restorant'dır. Oradaki müdür Azra'nın Türk mutfağına hakim olmamasından ötürü kızı geri çevirir. Azra üzgün oradan giderken bir umut telefon numarasını bırakır.

Feride Hanım dağılmış ailesini nasıl bir arada tutup, hizaya getireceğini düşünmek için eski günlere dönüp, iş hayatına başladığı ilk güne döner. O da Azra gibi satış yapar. Bu sırada oğlunun hayalini görür Feride Hanım ve bir hayalin peşine giderken yuvarlanır merdivenlerden ve Azra'nın onu bulmasıyla hayatları kesişir.

Kısa süreli hafızasını kaybeden Feride Hanım'a kucak açan, sahiplenen, bir dediğini iki etmeyen Azra olur. Feride Hanım'ın kim olduğunu bilmeden, samimiyetle ilgilenir kadınla. Elinde olan son parasıyla kadının hastane masraflarını beklentisiz bir şekilde karşılar. Kadının toparlayıp, sıhhatine kavuşması için ilaçlarını alır. Tek göz tutup başını soktuğu eve düşen tanrı misafirine elinden geldiğince iyi bakar. Feride Hanım'ın iyileşip kuvvetine kavuşması için kadının sevdiği yiyeceklerden alır. Olmayan parasını kadına harcar. Severek, içtenlikle yapar bunu. Bir yandan da eğitimini aldığı aşçılık üzerine iş arar. Feride Hanım'ın şirketiyle görüşecektir ancak görüşmeye Feride Hanım yüzünden gidemez. Feride Hanım kısa süre içinde sağlığına kavuşur ama bunu Azra'ya belli etmez. Aklına bir fikir gelir ve bu fikri hayata geçirebilmek için Azra'nın doğru insan olup olmadığını ölçüp tartmaya başlamaya karar verir.

Başlarda tatlı, sevimli bir ihtiyarken çekilmez, huysuz bir kadına dönüşür Feride Hanım. Amacı Azra'nın sabrını zorlamak, baskı altında nasıl bir insan olduğunu gözlemleyebilmektir. Azra'nın iş görüşmesine gitmesini engeller, kızın elindeki son parasına kadar harcatır, kıza ters davranır ama asla Azra'dan ters bir hareket görmez. Kızın hiç tanımadığı birine olan bu davranışı etkiler Feride Hanım'ı. Kendi ailesi, canı, kanı kadına etmediğini bırakmamışken hiç tanımadığı bir kızın ona yaptıklarına şaşırır. Hoşuna da gider. En sonunda ailesine ders verme yolundaki amacında Azra'nın doğru insan olduğuna inanır!

Ailesini nasıl hizaya getireceğini düşünen Feride Hanım bunun yolunun mirasıyla olacağıyla inanır. Akıllı, dürüst, zeki ve iyi bir insan olan Azra'ya tüm mirasını bırakmaya karar verir!

Şirketin Ceo'su Azmi bey şirketi ele geçirmeyi arzulamaktadır. Bunun içinde sinsi bir planı devreye sokmuştur. Cenk'in Amerika'da okumasını, Melis'in Efkan ile tanışmasını ve Arda'nın uyuşturucuya başlamasına vesile olur. Böylelikle ailede şirketle ilgilenecek kimse kalmayacak, söz sahibi olabilecektir. Ancak Azmi Bey'in bu planı Cenk'in değişimiyle son bulacaktır. Başta kardeşlerinin hayatına el koyan Cenk bir süre sonra da Feride Hanım'ın arzuladığı gibi şirket işleriyle yakından ilgilenecek ve ilerinde yaşayan düşmanla büyük bir mücadeleye girecektir.

Elimi Bırakma ; toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemini vurgularken, bir arada olabilmenin emek gerektirdiğini, ailenin verilen emekler sonucu bir arada kök salacağını gösteren bir aile dramasıdır.

ELİMİ BIRAKMA KİM KİMDİR?

ALİNA BOZ

AZRA GÜNEŞ

Büyük bir kebapçının kızıdır.

Zenginlik içinde büyümüş ama onun içinde kaybolmamış biridir. Vicdanı, merhameti onu değerli kılan özelliklerindendir.

Babasının iflası ve ölmesiyle hayatı bir anda tepe taklak olur ama güçlü durur. Haline şükreder.

Amerika'da aşçılık eğitimi almıştır. Okurken çalışmış, kendi parasını da kazanmıştır. Bu yüzden kendi ayakları üstünde durması kolay olur.

Hayatta en değer verdiği ve büyük hazinem dediği kardeşi Mert'tir. Otizmi bulunan Mert bir müzik dehasıdır. Onun eğitimi için her şeyi yapar. Ancak onu kayıp olması ardına tek amacı kardeşini bulmaktır!

Yardım sever bir kızdır. Biri iyilik yapması için karşılık ya da çıkar beklemez.

İnatçı yanı vardır. İnandığı ve doğru olduğuna emin olduğu konularda sonuna kadar diretir.

Hak yemez ve kendi hakkını korumak için sonuna kadar savaşır. Mücadelecidir.

Cenk'le arkadaşlığı da inatla, didişmeyle başlar. İkisi de hayatlarına birbirinden soslar katar.

ALP NEVRUZ

CENK ÇELEN

Feride Hanım'ın büyük umutlar beslediği ilk torunudur.

Eğitim için Amerika'ya gitmiş. Uzunca bir süre orada yaşamıştır. Büyük bir zenginliğin içinde doğup büyüdüğü için yokluğun ne demek olduğunu bilmez. Parayla her şeyi elde edebileceğine inanır.

Amerika'dan dönünce şirketi satıp başka işlere yatırım yapmak ister. Bunun için karşısında en büyük engel Feride Hanım olur. Cenk'in har vurup harman savuran yapısını fark eden Feride Hanım buna izin vermez. İster istemez Cenk ve babaannesinin karşı karşıya gelmesine sebep olur.

Feride Hanım'ın zoruyla konakta yaşar ama kendi evine çıkmak istemektedir.

Günübirlik aşkların adamıdır. Cansu ile annelerinin tanışıklığından dolayı liseden beri arkadaşlığı vardır; ancak kıza aşık değildir.

Her şeyden önce kendini düşünür. Bencildir. Babasından hakkına düşen ne varsa alıp ailesinden bağımsız bir hayatın peşindedir.

Dünyanın merkezinde olduğunu düşünür. Dünyanın onun etrafında döndüğüne inanır. Taki Azra ile karşılaşana kadar.

DOLUNAY SOYSERT

SUMRU GÜNEŞ

Mantık kadınıdır.

Duygularının onu yönetmesine asla izin vermez.

Yoksulluktan geldiği için parayı ve gücü sever. Adeta esiridir. Kendi öz kızını bile bu konuda kullanabilecek bir kadındır.

İki evlilik yapmıştır. Kocasının iflası ve yangında ölü çıkması ardına kocasının çocuklarıyla ilişkisini keser. Bunun asıl sebebi sigorta şirketinden alacağı paradır. O parayı kızının hayatını garanti altına almak için harcayacaktır.

İstediği şeyi elde etmek konusunda hırslıdır. Gözünü karartıp hedefine odaklanır. Kızı Cansu'nun Cenk ile evlenmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır!

BATUHAN EKŞİ

TARIK YELKENCİ

Tarık, Feride Hanım'ın şirketinin CEO'su Azmi beyin tek oğludur. Annesi yıllar önce Tarık daha çocukken bırakıp gitmiş babasıyla beraber yaşamaya başlamışlardır.

Bu durum onu güçlü, aynı zamanda yalnız yapmaktadır. Çünkü babası sabah akşam işiyle ilgilendiği için dadılarla büyümüştür.

Babasının izinden gitmek yerine kendi restoranını açmış orası için kendi emeğiyle çabalamıştır. Çok lüks bir restoran olmasa da emek verilen bir yer olduğu bellidir.

Feride hanımın gözüne girmiş sağlam karakterli bir çocuktur Tarık. Özel bir ilgiyle sahiplenir Tarık'ı. Fakat Tarık Feride hanımı sevse de onun şirketinin izlediği yolu yada o şirketle ilgili yapmak istediği herhangi bir şey yoktur. Babası yüzünden böyle bir şirkete karşı tamamen soğuktur.

Feride hanımın ailesine göre ise Tarık tamamen komşu çocuğu olarak lanse edilmektedir. Özellikle Cenk'in hiç sevmediği biri olan Tarık, onun gözünde şirketten para koparmaya çalışan bir serseridir. Ama Tarık bunlarla ilgilenmez, kendi restoranı ve haftada bir kurduğu aş evleriyle açları doyurmaya çalışan iyi niyetli düzgün bir kişiliktedir.

Koruyucu ve sahiplenici bir özelliği vardır. Azra hayatına girdiği zaman zorluklarını aşması için adımlar atar.

CEMRE GÜMELİ

CANSU KARA

Sumru Hanım'ın ilk evliliğinden olan kızıdır.

Annesini andıran, gücü seven bir kız olmasına rağmen içinde iyilikten beslenen bir damarı olduğunu biliriz.

İflas ve ölüm olayıyla Mert ve Azra'dan ayrılsa da onlara değer verir. Ancak annesinin korkusundan geri durur.

Cenk'i uzun zamandır sevmektedir. Aşıktır ona. Cenk'in onu büyük bir tutkuyla sevmediğinin farkındadır. Ama aşk gözünü kör etmiştir bir kere.

Azra kadar mantıklı, idealist bir kız değildir.

Cansu'ya göre dış görünüş çok önemlidir. İnsanın dışarıya verdiği mesajdır o ve bu yüzden sürekli kıyafete yatırım yapar.

İşletme mezunudur.

BURAK TAMDOĞAN

AZMİ YELKENCİ

Tarık'ın babasıdır. Karısıyla uzun zaman önce ayrılmışve Tarık'ın da annesinden koparmıştır. Görüşmelerine dahi izin vermemiştir.

Şirketin içine en alt kademeden girip, Feride hanımın gözüne girerek Ceo olmayı başarmıştır. Şirketin baştan sona her şeyini bilir, ona göre en iyi biçimde yönetir.

Feride hanımla tek bir sorunu vardır, o da şirketi büyütmek ve kendi konumunu da yetkilerini bu yolla arttırmak istemesidir. Feride hanım ise mesleki yolunu istikrarlı bir şekilde sürdürmeye kararlıdır. Gereksiz büyüme hırsıyla kalitesinden ödün vermeyi hiçbir zaman istemez.Azmi Bey ise bunu engellemek için her fırsatta denese de Feride hanımın fikrini bir an olsun değiştiremez.

Oğlu Tarık özel bir aşçıdır. Gastronomi okumuş, ihtisas yapmış çok zeki ve terbiyeli bir evlattır. Fakat Azmi Bey oğlunu şirkete sokup kendisinden sonra Ceo olmasını ister. Tarık ise kendi açtığı dükkanı, gastronomik bir yemek restoranı işletmek kendi sevdiği işi yapmak ister.

Hem oğlunun hem de Feride Hanım bunun sözünü dinlememesi, hırsına yenik düşmesine, şirket için yapacağı hissedarlarla konuşup tek başına şirketi yönetmek gibi bir derdi oluşur. Ortadan Feride hanımın sözlerini kaldırmak, şirketi ulusal bir büyüklükte olmasını sağlamak gibi bir hırs bürür içini. Bu da elinde sonunda birilerine zarar verecektir.

İstediğini elde etmek için plan yapar ve yaptığı planı uzun vadeye yayar. Sinsidir.

GÖKÇE YANARDAĞ

HÜLYA AKGÜN

Ailesine karşı durarak Mesut'la evlenmiştir. Zengin bir aileden gelmekte ve Mesut'un parası için yanında olduğunu anlamamaktadır.

Tek istediği ailesiyle birlikte mutlu ve zengin biçimde yaşayabilmektir. Bunu koruyabilmek için de her şeyi yapmaya hazırdır.