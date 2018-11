Erkenci Kuş 22.yeni bölüm fragmanı Erkenci Kuş son 21.bölüm izle Star TV’de Erkenci Kuş 22.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Erkenci Kuş son 21.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Erkenci Kuş son bölümde neler oldu? Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Erkenci Kuş her Cumartesi saat 20.00’da izleyicisini ekran başına kilitliyor. Erkenci Kuş 21.bölümde Ajansta kampanya için tüm çalışmalar hızla devam etmektedir. Çekimlerde görev alan modellerden biri de Sanem’in ilkokul arkadaşı Sinan’dır. Bu tanışıklık Can’ın Sanem’i kıskanmasına sebep olur.. Bu arada kampanya bilgilerinin, Aylin’in yerleştirdiği kar küresindeki kamera sayesinde çalındığı kısa sürede ortaya çıkar. Erkenci Kuş son bölümde ise Can ile Sanem kampta iyice yakınlaşıyor. Gece nöbet tutan Can, Sanem de uyumayınca sohbete başlıyor. Can bir telefon alıyor ve Emre'nin kaza geçirdiğini öğreniyor. Sanem de onu yalnız bırakmıyor. Emre ölümün kıyısından dönüyor. Can olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Emre ağabeyini görünce şaşırıyor. Can ne yaşanırsa yaşansın aralarında bir bağ olduğunu söylüyor. Can, Emre'nin yanından çıkınca Sanem'e sarılıp yanında olduğu için teşekkür ediyor. Can kardeşinin nasıl bu hale geldiğini anlamıyor. Sanem, her şeyin sorumlusunun Aylin olduğunu söylüyor. Ve Emre'ye bir şans vermesi için çok duygusal bir konuşma yapıyor.

Erkenci Kuş 21.bölümde ise Ajansta kampanya için tüm çalışmalar hızla devam etmektedir. Çekimlerde görev alan modellerden biri de Sanem'in ilkokul arkadaşı Sinan'dır. Bu tanışıklık Can'ın Sanem'i kıskanmasına sebep olur.. Bu arada kampanya bilgilerinin, Aylin'in yerleştirdiği kar küresindeki kamera sayesinde çalındığı kısa sürede ortaya çıkar. Ama kar küresi kayıptır. ERKENCİ KUŞ 21.BÖLÜMDE NELER OLUYOR? Can ve Sanem Aşkında Yeni Kriz! Ajansta kampanya için tüm çalışmalar hızla devam etmektedir. Çekimlerde görev alan modellerden biri de Sanem'in ilkokul arkadaşı Sinan'dır. Bu tanışıklık Can'ın Sanem'i kıskanmasına sebep olur.. Bu arada kampanya bilgilerinin, Aylin'in yerleştirdiği kar küresindeki kamera sayesinde çalındığı kısa sürede ortaya çıkar. Ama kar küresi kayıptır. Sanem kar küresini Emre'nin elinde gördüğünü hatırlar ve bu olayı araştırmaya başlar. Emre'nin Aylin'le ortak hareket ettiğine inanan Sanem bunu Can'la paylaşır . Can'ın bu duruma tepkisi ne olacaktır? ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 20. BÖLÜM İZLEME LİNKİ… Can ile Sanem kampta iyice yakınlaşıyor. Gece nöbet tutan Can, Sanem de uyumayınca sohbete başlıyor. Can bir telefon alıyor ve Emre'nin kaza geçirdiğini öğreniyor. Sanem de onu yalnız bırakmıyor. Emre ölümün kıyısından dönüyor. Can olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Emre ağabeyini görünce şaşırıyor. Can ne yaşanırsa yaşansın aralarında bir bağ olduğunu söylüyor. Can, Emre'nin yanından çıkınca Sanem'e sarılıp yanında olduğu için teşekkür ediyor. Can kardeşinin nasıl bu hale geldiğini anlamıyor. Sanem, her şeyin sorumlusunun Aylin olduğunu söylüyor. Ve Emre'ye bir şans vermesi için çok duygusal bir konuşma yapıyor. Sanem kamp gecesinde spor firması için aranan sloganı buluyor. Can bu fikre bayılıyor ve Sanem'i işin başına getiriyor. Can ile Sanem'i öpüşürken gören Cey Cey sabah kriz çıkarıyor. Ayhan'a onları anlatıp sakinleşmeye çalışıyor. Deren kamptakilere Emre'nin kaza yaptığını bu nedenle kampın bittiğini söylüyor. Cey Cey Sanem'i soruyor. Deren yine Sanem'e kızgınlığından söz ediyor. ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE CAN'DAN AYLİN'E: YOKSUN ARTIK HAYATIMIZDA Aylin, Emre'yi arayıp azarlıyor. Emre kaza geçirdiğini söylüyor. Aylin hangi hastanede olduğunu soruyor. Emre istemese de Aylin yanına gelmek istiyor. O sırada Leyla telaşla hastaneye geliyor. Emre'nin başında endişesini dile getiriyor. Aylin de geliyor. Ve ikisini samimi bir şekilde buluyor. Aylin gelir gelmez Leyla'ya laf söylüyor ama Emre kalmasını istiyor. O sırada Can geliyor ve çıkabileceklerini söylüyor. Aylin'e de yol veriyor. 'Ne hayatımıza, ne eve ne de şirkeye gelmeyeceksin. Yoksun artık hayatımızda' diyor. Aylin hemen telefona sarılıp Fabri'yi arıyor. CEY CEY PANİKTE Cey Cey ofiste Güliz ve Deren'e Sanem ile Can'ın birlikte olduğunu ağzından kaçırıyor. Deren, Cey Cey'i sorguya çekiyor. Cey Cey panik olup kaçıyor. Sanem gelince de onu sorguya çekiyor. AYLİN VAKİT KAYBETMİYOR Aylin, Fabri ile konuşarak Can'ı yok etmek planlarını anlatıyor. Sanem'e hemen sözleşme imzalaması için baskı yapıyor. SANEM KAMPANYANIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ ALIYOR Emre hastaneden çıkıyor. Leyla onunla eve gidiyor. Sanem'in yapacak çok işi var. Can ajansa gelir gelmez Deren peşine takılıyor. Can ajanstakilere Emre'nin durumundan söz ediyor. Sonra da Sanem'in kampanyayı yöneteceğini de bildiriyor. Kampanyanın koordinatörlüğü Deren'den alınıp Sanem'e veriyor. Deren büyük bir şok içinde ve Sanem yerini almasından korkuyor. AYLİN'DEN HAİN PLAN Can'dan öç almak isteyen Aylin ajansa gizli kamera koyuyor. Sanem'in yürüttüğü ve şirketi maddi anlamda büyük katkı sağlayacak spor firması reklam kampanyasına dair bilgileri çalmaya çalışıyor. Aylin bu hareketi ile Can'ı alt edebilecek midir? ERKENCİ KUŞ OYUNCU KADROSU SANEM AYDIN (Demet Özdemir) Sanem, çok konuşan, bağlamdan kopuk pek çok bilgiye sahip, durmadan belayı kendine çeken, iki kere düşünmeden hareket eden, ailenin baş belası kızı… Leyla ne kadar düzgün, ne kadar iyi eğitim görmüş, annesinin bi’tanesi, mahallenin gurur kaynağı ise, Sanem o kadar kopuk… Şu dünyada yaptığı bir iyi şey, sabah beşte kalkıp babasının bakkal dükkanını açması. CAN DİVİT (Can Yaman) “Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eski sutopçu, iri yarı, dağ gibi bir adam, dünya çapında bir foto muhabiri, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu… Can’ın, ajansla reklamla şununla bununla işi yok. Galatasaray lisesinde okumuş, doğal olarak biraz sokak çocuğu kültürüyle büyümüş, her sınıf insanla rahatlıkla iletişim kurabilen bir çocuk olmuş hep… 23 yaşında, basıp gitmiş, dünya çapında insan hikayeleri çekmek, Nijerya’daki aç çocukları, elmas tüccarlarını, Kamboçya’daki hayatı anlatmakla geçmiş hayatı… İşini çok seviyor. Durmadan seyahat edip, sıradan bir insanın yaşayamayacağı koşullarda yaşıyor. Hong Kong’un arka sokaklarındaki mevsimlik işçi zulmünü hikayelerken ya da Ortadoğu’daki savaşı, hep can güvenliği olmayan, yer yer tuhaf şeyler yediği, aylarca yıkanmadığı dönemler geçirmiş. LEYLA AYDIN (Öznur Serçeler) Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Ne istediğini bilmeyen evin yaramaz küçük kızı Sanem’in aksine, kararlı, hırslı bir genç kadın Leyla. En büyük hayali elbette başarılı bir iş kadını olmak. Başarılı olsun, kurumsal hayatta olsun da hangi bölümde olduğu Leyla için önemli değil. Bu yüzden Halkla İlişkiler mezunu olmasına rağmen IK'cı olmamış, daha staj yaptığı günlerden tanıyıp hayranlık duyduğu Emre'nin yönetici asistanı olmayı başarmış. MEVKİBE AYDIN (Özlem Tokaslan) Sanem ve Leyla'nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla'nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor. NİHAT AYDIN (Berat Yenilmez) Sanem ve Leyla'nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam. EMRE DİVİT (Birand Tunca) Can'ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.

