Erkenci Kuş yeni 19.bölüm fragmanı yayında mı Erkenci Kuş dizisi izle 18.son bölüm Star Tv izleme linki

Erkenci Kuş yeni 19.bölüm fragmanı yayınlandı mı Erkenci Kuş dizisi izle 18.son bölüm Star Tv izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Erkenci Kuş 18.son bölümü ile yine izlenme rekorları kırdı. 3 Kasım Reyting sıralamasında ilk sarada yer alan Erkenci Kuş dizisi 18.son bölümünde bu hafta; Sanem yaşadığı hayal kırıklığıyla iş yerinden istifa eder ve tekrar bakkal Sanem olur. Bu arada Leyla’dan ortaklık belgelerini alan ve Cey Cey den doğum günü olayının aslını öğrenen Can hata yaptığını anlar ve soluğu Sanem de alır. Sanem’i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalışır. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda;Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer aldığı yeni 19.bölüm fragmanı ve 18. son bölüm detayları star.com.tr'de.

Erkenci Kuş son bölümde taşlar yerine oturuyor. Sanem'in kendini harap etmesine daha fazla dayanamayan Leyla, dosyayı Can'a veriyor. Can dosyadakileri görünce çılgına dönüyor ve Emre'ye yaptıklarının hesabını soruyor.

ERKENCİ KUŞ YİNE ZİRVEDE



Erkenci Kuş, 3 kategorideki birinciliğini bu hafta da sürdürdü.



Dizi; Tüm Kişiler kategorisinde 5,75 izlenme oranı ve 15,11 izlenme payı, AB kategorisinde 6,16 izlenme oranı ve 16,66 izlenme payı ile 20+ABC1’de 5,89 izlenme oranı, 14,72 izlenme payıyla listenin birinci sırasına oturdu.

ERKENCİ KUŞ 19.BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 19.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

ERKENCİ KUŞ 18.BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Can’ın çabaları Sanem’i ikna etmeye yeterli olabilecek mi?

Sanem yaşadığı hayal kırıklığıyla iş yerinden istifa eder ve tekrar bakkal Sanem olur. Bu arada Leyla’dan ortaklık belgelerini alan ve Cey Cey den doğum günü olayının aslını öğrenen Can hata yaptığını anlar ve soluğu Sanem de alır. Sanem’i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalışır. Can’ın çabaları Sanem’i ikna etmeye yeterli olabilecek midir?

ERKENCİ KUŞ 17.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz bekliyor...



Ortaklık belgelerini ele geçiren Sanem , her şeyi Can’a anlatması için Emre’ye süre verir. Buna yanaşmayan Emre’nin Sanem’le ilgili başka planları vardır. Bu planlardan haberi olmayan Sanem zor durumda kalır ve Can’la arası daha da açılır. Bu arada Sanem’in doğum günü olduğunu öğrenen Aylin harekete geçer . Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz beklemektedir.

'Avukat olma hayalleri kurarken kendimi sahnede buldum'



İzmit’in bir kasabasında doğdu. Avukat olma hayalleri kurarken ablasının şöhret yolculuğu kaderini değiştirdi. Ekranda boy gösterdiği ilk gece, sosyal medyası patladı, telefonu kilitlendi. Romantik komedilerin aranan yıldızı Demet Özdemir’le yeni dizisi ‘Erkenci Kuş’ için buluştuk. “Hayal kurmanın ne kadar doğru olduğunu gösteren bir hikâyem var” diye anlattığı hayatını, yeni aşkını ve yeni işini konuştuk.



Sizi beş yıldır ekranlarda romantik komedilerin sevimli ve sempatik kızı olarak izliyoruz. Bu ne kadar sizsiniz?



- Dizilerdeki o kadın ben değilim. Tamamen bir rol.



O zaman gerçek Demet’i anlatsanıza. Sizi tarif eden anahtar kelimeler neler?



- Pozitifim, çok hareketliyim, fazla enerjiğim, haksızlıklar karşısında susmam. Çok nadir yoruluyorum, çalışırken çok yükseğim ve... Mütevazı olamayacağım; herkesin enerjisini ben yükseltirim. Çünkü işimi severek yapıyorum.



Karanlık taraflarınız var mı?



- Arkadaşlarım mutsuz olduğunda, haksızlığa uğradığında karanlık tarafım devreye giriyor. Onları üzenler benden korksunlar.



Küçük bir kasabada doğuyor, sonra İstanbul’a gelip başrol oyuncusu oluyorsunuz. Sizinki bir ‘yırtma’ hikâyesi mi?



- İnanılmaz, aslında ben değil, ablam Derya yırtacaktı.





Nasıl yani?



- Hayal kurmanın ne kadar doğru olduğunu gösteren bir hikâyem var. Tavukların, eşeklerin olduğu, organik, küçük bir yerde büyüdüm. Bahçeli bir evimiz vardı. Apartman kültürü yoktu, hep sokaklarda ve özgürdüm. Okul dibimizdeydi. Hiç “Buradan çıkmalıyım” gibi bir derdim de yoktu, memnundum hayatımdan. Hatta tam tersi, İstanbul gibi büyük şehirler beni çok korkutuyordu. Herhangi bir magazin programına denk geldiğimde orada gördüğüm şehir hayatları ve yaşananlar bana korkutucu geliyordu.



Sonra?



- İstanbul’da akrabalarımız vardı. Ablam, onları ziyarete gittiği bir gün tesadüfen keşfedildi. Neşe Erberk Ajans’a kaydoldu. Modellik işleri çıktıkça da İstanbul’a gelip gidiyordu. Bu sırada da dans etmeye başladı. Hatta bir Fransız dergisine kapak bile oldu. O zaman “Galiba benim ablam ünlü” demeye başladım.



Anne-babanız ve küçük kasaba bu duruma ne dedi?



- “Ya babam izin vermezse” korkusuyla bir süre babamdan habersiz devam etti. Sonra babama durumu anlattık, başlarda kızdı, haklıydı da. Ama işleri sıklaştı. İstanbul’a taşınma kararı aldık. Ben, annem ve ablam İstanbul’un yolunu tuttuk. Babam memleketini bırakmadı ama sık sık yanımıza geliyordu.



Nasıldı şehirde hayat?



- Bir daireye yerleştik. Korno sesleri, kapı önünden geçen pazarcılar... O kadar gürültü vardı ki... İrkiliyor, inanamıyordum. Ama ailem “Ablan bu işe başladı, sen de iyi koşullarda okuyacaksın” diyordu. Benim hayalim, okuyup avukat olmaktı. Ortaokul bitti, lise başladı. Tam üniversite düşünüyordum ki bir anda her şey ters yüz oldu.



İlk bölüm yayımlandığında telefonum kilitlendi



Ne oldu?



- İşler kapandı, ablamın hevesi kaçtı. Derken evlendi. İstanbul’da geçim zor. Birinin çalışması gerekiyordu. “Ben hallederim” dedim. Ablamın tanıdığı dansçıların arasına girmek için bir ayda 11 kilo verdim ve kendimi sahnede dans ederken buldum. Uzun süre Bengü’ye dansçılık yaptım. Bu sırada annemle babam ayrıldı. Annemle kaldım ama babamla da görüşmeye devam ettim.



İki kadın ayakta durmak nasıldı?



- Erkek gibi bir kızdım. Dışarıya pek açık değildik. Bu yüzden hiç sıkıntı yaşamadık. Annem eskiden Berlin’de yaşamış ve hosteslik yapmış. Oradan kasabaya gelin gitmiş. Sonra İstanbul... Bütün bu değişimler onun için aslında daha zordu.



Oyunculuk bu hikâyenin neresinde?



- Sahnede çok iyi hissediyordum. İnsanların beni izliyor olması çok hoşuma gidiyordu. Sonra arkadaşlarım “Oyunculuğu denesene” dedi. İki yıl Şahika Tekand’da tiyatro eğitimi aldım. İlk deneme çekimim ‘Sana Bir Sır Vereceğim’ dizisi için oldu. Derken hooop, bu kez de kendimi sette buldum.



İlk diziyle birlikte şöhret oldunuz. Beş senede hayatınızda neler değişti?



- Değişmedi dersem yalan olur. Daha ilk bölüm yayımlanır yayımlanmaz sosyal medyadan binlerce takipçi ve mesaj geldi. Telefonum kilitlendi. Sete ziyarete gelmeye bile başladılar. Büyük mecra büyük risk demek. Hemen yutulabilir ya da uçabilirdim. Korktum. 20 yaşımdaydım. Hata yapabiliyordum, sivri zamanlarım oluyordu ama kendimi sakinleştirdim. İnsan bazı şeyleri kazandıkça, kendinden emin oldukça daha nahifleşiyor. Hırçın bir kızken öfkem azaldı.



Seçkin’le yeni bir şey yaşıyorum ve çok mutluyum



Romantik komedi dendiğinde artık akla siz geliyorsunuz. Türkiye’nin Meg Ryan, Sandra Bullock’u gibisiniz. Sıkılmadınız mı bu durumdan?



- Hayır, tam aksine. Elimde seyircinin henüz hiç görmediği o kadar çok şey var ki bu da benim adıma keyif verici. Zamanla her şeyi oynamak istiyorum. Daha 25 yaşımdayım, yeni yeni pişiyorum.



Yeni diziniz ‘Erkenci Kuş’... Nedir ‘erkenci kuş’un anlamı?



- Galapagos diye bir yer, orada da albatros diye bir kuş var. Fantastik, kanat çırpmadan kilometrelerce uçabilen, tekeşli bir kuş. Canlandırdığım ‘Sanem’ karakteri, biraz araştırıp o kuşa hayran oluyor. Hayali de Galapagos’a gidip onu görmek. Bu yüzden dizinin adı ‘Erkenci Kuş’.



Peki, dizi ne anlatıyor?



- ‘Sanem’in hayali yazar olmak. Ama şartlar ve hayatın getirdiği durumlar farklı. Ailesinin zoruyla kurumsal bir şirkette çalışmak zorunda kalıyor. Sahnelerdeki replikleri bir yana bırak, kızın o ortamda duruyor olması bile çok komik. Sonra da hayatının aşkıyla karşılaşıyor.



Hayat, oynadığınız romantik komediler kadar tozpembe mi?



- Değil. Ama hayatlarında zaten zorluklar olan insanlar, eğer bu türü izleyecekse projenin içinde drama dair hiçbir şey görmek istemiyor. Biz sadece hayatın romantik ve komedi yönlerini bir araya getiriyoruz.



Bu kadar romantik komedi sonrası çözdünüz mü aşkı?



- Benim için aşk, sohbet etmek, gülmek, tutku, küçük kıskançlıklar... Hepsi olmalı.



İki gün önce oyuncu Seçkin Özdemir’le birlikte olduğunuzu okuduk...



- Evet, birlikteyiz. Çok yeni bir şey yaşıyorum. Şu an çok mutluyum.



Beni ya çok seviyorlar ya da hiç sevmiyorlar... Bu da hoşuma gidiyor!



Paylaştığınız fotoğraflarda sürekli arabanın içinde oturuyorsunuz. Buna rağmen Instagram’da 4 milyon takipçiniz var. Sizi niye takip ediyorlar?



- Ne giydiğimi falan değil, mutlu olup olmadığımı, modumu takip ediyorlar. Eğlenceliyim, belki güldürüyorumdur. Set ortamlarına dair tüyolar veriyorum.



İnternet sözlüklerinde hakkınızda yorum yapanlar ikiye bölünmüş durumda. Sizi ya çok güzel buluyor ya da hiç beğenmiyorlar...



- Beni ya çok seviyorlar ya da hiç sevmiyorlar! Bu da hoşuma gidiyor.



Neden?



- Arayı sevmem. “Çirkin” diyorlarsa da izliyorlar, beğeniyorlarsa çok benimsiyorlar demektir. Herkes aynı şeyi hissederse demek ya çok samimiyetsiz ya da fazla gaddarım. Ben nasılsam insanlar beni öyle görüyor. Bu kötü bir şey değil.



Dış görünüşünüze ne kadar önem veriyorsunuz?



- Hiç takılmıyorum. Sadece sosyal medya ve inceltme programları çıktıktan sonra artık kimse gerçekte olduğu gibi değil. Ben filtre bile kullanmam.



Ama sizle ilgili “Botoks yaptırdı” iddiaları çok fazla.



- Yok canım, ne botoksu? Hiç karşı da değilim, mutsuzsan kendini değiştirirsin, ben mutluyum ve hiç estetiğim yok. Kendimi beğeniyorum. Çünkü insan kendini beğenmezse yaşayamaz. Aynaya baktığımda kendimden çok memnunum. Oyunculukta model gibi olman gerekmiyor.



