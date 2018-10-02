Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.yeni bölüm fragmanı son 109.bölüm izleme linki ATV’de

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 109.bölüm izle! Reyting rekorlarını zirveye taşıyan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanları ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Sevilen ve ilgiyle takip edilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109.bölümde izleyicisini şoke edecek. Peki EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler oluyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli, yaktığı intikam ateşini alevlendirmeye devam ediyor. Düşmanlarına karşı atacağı adımlara tüm hızla devam eden Hızır, karşısına çıkanları birer birer ezmeyi sürdürüyor. EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ise Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. bölümde neler oluyor?

"Mossad'ın radarına girdiniz!"

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar.

Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reytingleri nasıl? 25 Eylül 2018

Reyting sonuçları araması dizi sezonun başlaması ile Google’da arttı. Rekabetin hızla arttığı reytinglerde dün akşam totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci oldu. İkinciliği ise Ayla adlı Türk Sineması elde etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

Masada güç savaşı

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosu

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında Malatya’da doğdu. Lise hayatına Üsküdar Lisesi’nde başlayıp liseyi Hopa Lisesi’nde bitirmiştir. Konservatuar sınavlarına hazırlandığı sırada Fiat’ın fabrikasında elektrik işçisi olarak çalışmaktaydı. İlk olarak Ege Tiyatrosunda Duvarların Ötesi adlı tiyatro oyununda sahne aldı. Bu başlangıçtan sonra bazı çocuk oyunlarında da tiyatro sahnesine çıkan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1990 ve 1997 yılları arasında yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı ve okul zamanlarında TRT’de birkaç dizide rol aldı. 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu’nda Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Ahmet Levendoğlu gibi büyük isimlerle birlikte Kan Kardeşler tiyatro oyununda rol aldı.

İlk oynadığı sinema filmi, Suyun Öte Yanı adlı filmden sonra birçok sinema filmlerinde rol aldı. Yengeç Sepeti ve Bumerang Cehennemi filmlerdeki başarısından dolayı Altın Portakal En İyi Oyuncu Ödülü’nü aldı ve daha sonra dizilerde de görülmeye başladı. Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır rolü ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Deniz Çakır

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982’de Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Ankara Radyosu’nda çalıştı. Burada, radyo tiyatrosu ve radyo reklamlarında seslendirmeler yaptı. 2004 yılında mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek Birol Güven’in Kadın İsterse dizisinde oynayarak yıldızını parlattı. İlk televizyon deneyimi Kadın İsterse’de Alev rolüyle başladı ve yükselerek devam etti. 2006 yılında Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlama olan Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde’yi canlandırarak izleyicinin hafızasında unutulmaz bir karakter olarak kaldı. Muhteşem Yüzyıl ve İffet dizilerinde de yer alan Deniz Çakır şu anda Atv’de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinde bir mafya adamının karısı olan Meryem Çakırbeyli karakterine hayat vermektedir.

Sanem Çelik

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümü’ne başladı. 1987 - 1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans eğitimini aldı. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçişini yapıp 1999'da mezun oldu. Konservatuarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu. 1997 yılı Sanem Çelik için tam olarak bir yükseliş yılıydı çünkü bu dönemde Kara Melek dizi ile bütün Türkiye onu tanıdı. Ayrıca 1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. 1998 yılında Haldun Dormen'in yönettiği, Melih Kibar'ın bestelerini yazdığı Çiğdem Talu'ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti, rol aldı ve şarkı söyledi. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı Filler ve Çimen sinema filmiyle yine adından söz ettirdi. 2013 yılının sonlarında çekilen ve Serdar Akar'ın yönettiği “İnadına Yaşamak” dizisinde rol alıp başrolleri Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış ile paylaştı.

Tarık Ünlüoğlu

Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957’de İzmir’de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi’nde liseyi okuduktan sonra tiyatro bölümüne geçiş yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı’nda 20 yıldan fazla görev yaptıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin edilmiştir.

İstanbul Beyfendisi, My Fair Lady, Kılıç ve Ney, Kurt ve Kuzu, Kurtar Vadisi, Gümüş, Avrupa Avrupa, Benden Baba Olmaz, Bir erkeğin Anatomisi, Kabadayı, Eyvah Eyvah 2-3, Bana Masal Anlatma gibi sayısız projelerde yer almıştır ve son olarak Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz dizisinde büyük bir mafya babasını canlandırmaktadır.

Olgun Şimşek

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa iline bağlı olan Yenice Köyünde doğdu. Liseye yatılı olarak Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde başladı, bir sene orada okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı geçip Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Televizyon kanallarında şov programlarında çıkan sanatçı, Bir Demet Tiyatro komedi dizisinin Kudret’i, Yedi Numara komedi dizisinin Sabit Ballıoğlu’sı ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanındı. İlk evliliğini Şebnem Sönmez ile evlilik yapan sanatçı ayrıldıktan sonra 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile evlendi. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmleri haricinde Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Otogargara ve Ali Taygun tarafından yazılan Masal Bahçesi adlı tiyatro gösterilerinde oynamıştır.

Turgay Tanülkü

Turgay Tanülkü, Uşak’ta 1953 yılında doğdu. 1976 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun olup aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başladı. 1970-71 döneminde Rusya’nın Leningrad şehrinde Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katılarak psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü Körler Okulu, Çocuk Islahevleri ve Türkiye'de 8 Bölge Cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Başarılı oyuncu aynı zamanda 1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nde rol ve sahne dersleri verdi. Tanülkü, Istanbul ve Ankara Devlet Tiyatroları başta olmak üzere bir sürü sahnede tiyatro gösterilerinde rol aldı. 1991 yılından beri Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Dur Yolcu, Sevgili Düşmanım gibi Türk dizilerinde gerek başrol, gerek yan, gerek de konuk oyuncu olarak rol alan Tanülkü en son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Şahin Ağa karakterini canlandırmaktadır.