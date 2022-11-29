Gecenin Ucunda, 9. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinin 9. bölümünde Macide'nin geceyi Ahmet'le birlikte geçirdiği şüphesi Kazım'da büyük hayal kırıklığı yaratır. Macide, Kazım'ı ikna edebilecek mi? İşte Gecenin Ucunda 9. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE!

Masalsı aşk hikayesiyle 'Gecenin Ucunda' her çarşamba Star'da...

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM ÖZETİ

Gecenin Ucunda dizisinin 9. Bölümünde Macide'nin geceyi Ahmet'le birlikte geçirdiği şüphesi Kazım'da büyük hayal kırıklığı yaratır.

Macide bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye uğraşsa da Kazım hemen ikna olmaz.

İkili arasında buzları eriten, Kazım'ın sokaklardan kurtardığı Miraç olur.

Kendi yolunu çizme zamanı geldiğini anlayan Kazım, Nini'ye boşanmak istediğini söyler.

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.