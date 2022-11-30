29 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sıralaması

29 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Recep İvedik 3, Gecenin Ucunda, MasterChef Türkiye ve Yürek Çıkmazı dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte Salı dizilerinin reyting listesi

29 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV

2 ATV ANA HABER ATV

3 UC KIZ KARDES KANAL D

4 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

9 YUREK CIKMAZI TRT 1

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 ESRA EROL'DA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ATV ANA HABER ATV

5 YUREK CIKMAZI TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 EKVADOR-SENEGAL FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

8 IRAN-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT SPOR

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

Gecenin Ucunda 9. Bölüm full izle Star Tv!

1 ESRA EROL'DA ATV

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ATV ANA HABER ATV

5 YUREK CIKMAZI TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 EKVADOR-SENEGAL FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI