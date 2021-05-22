22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:57 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:57

Gönül Dağı 29. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Gönül Dağı 29. bölümde; Amcaoğulları yapılan son masraflarla birlikte ciddi bir borca girmiştir. Alacaklıların kapıya dayanmasıyla birlikte iflas ettiklerini anlayan amcaoğullarını bir de Zahide'nin yaklaşan düğünü iyice sıkıntıya sokar. Amcaoğulları bu durumu nasıl çözecek? Son bölümün ardından Gönül Dağı 30. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 29. son bölüm izle full hd tek parça ve yeni bölüm fragmanı.

GÖNÜL DAĞI 29. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı Gönül Dağı, yayın hayatına başladığı ilk günden beri izleyicilerin beğenisini kazandı.

GÖNÜL DAĞI 30. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Gönül Dağı, TRT 1'de yayımlanan aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Köprü Film yapımı dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstlenmektedir. Dizinin ilk bölümü 17 Ekim 2020'de yayımlandı. Dizinin başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar yer almaktadır.

GÖNÜL DAĞI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları yapılan son masraflarla birlikte ciddi bir borca girmiştir. Alacaklıların kapıya dayanmasıyla birlikte iflas ettiklerini anlayan amcaoğullarını bir de Zahide'nin yaklaşan düğünü iyice sıkıntıya sokar.

Amcaoğulları bu durumu çözmek için her yolu deneyeceklerdir, fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır.

Sefer ve Zahide'nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da artmıştır. Bir de Sefer'in analığının akrabaları Sefer'den evi isterler.

Bir yanda maddi problemler, bir yandan da oluşan ev krizi, herkesi iyice endişelendirir. Taner'in sorunları çözmek için son çare olarak yapacağı büyük fedakarlık ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...