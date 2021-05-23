22 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi dizilerinin reyting sıralaması

23 Mayıs 2021 Pazar 09:45 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 09:45

Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Cumartesi akşamı Survivor, Gönül Dağı, Star Tv'de İbo Show, Kardeşlerim ve Savaşçı dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 22 Mayıs 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Mayıs 2021 reyting sonuçları

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cumartesi akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 GONUL DAGI TRT 1

3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL ATV

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SURVIVOR TV8

6 SAVASCI FOX

7 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 KARDESLERIM ATV

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 KADIR GECESI OZEL TRT 1

8 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL TRT 1

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SAVASCI FOX

Kardeşlerim 14.bölüm izle!

Gönül Dağı 29. bölüm izle!