22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:55

Kardeşlerim 14. bölüm izleyenlerie duygusal anlar yaşattı. Her hafta Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan dizi Kardeşlerim 14. bölümde; Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır. İşte Kardeşlerim 14. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar.

KARDEŞLERİM 14. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Cumartesi akşamı Atv'de yayınlanan dizi, annesi ve babası ölen dört kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu alıyor.

KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

KARDEŞLERİM 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşlerim 14. bölümde Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz.

Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder.

Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar.

Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir.

Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.

KARDEŞLERİM ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşlerim'de ardı ardına izleyiciyi şoke eden gelişmeler yaşandı. Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilen Şengül, onu tehdit eder. Annesinden sevgi ve şefkat görmeyi uman Ömer ise hiç beklemediği bir tavır ile karşılaşır.

Suzan, Ömer'in önüne, tüm miras haklarından vazgeçtiğine dair bir belgeyi imzalaması için koyar. Amacı, sahibi olduğu her şeyin kızı Harika'ya kalması, Ömer'in ise pay alamamasıdır. Başına gelmedik iş kalmayan Ömer, gözyaşları içinde belgeyi imzalar.

Şirketten çıkışta ise, Suzan'ın tahrikleri sonucu kendini kaybeden Nebahat aracını intikam için, Suzan'ın üzerine sürer. Durumu fark eden Ömer, biyolojik annesini kurtarmak için, onu kenara iterek, aracın kendisine çarpmasına neden olur.

Suzan'ın hayatını Ömer kurtardı!

Suzan'ın annesi olduğunu öğrenen Ömer, daha yaşadığı bu şoku atlatamadan, annesi tarafından önüne konulan mirastan çekilme belgesi ile, daha da yıkılmıştır. Bunu kendine hakaret saydığı için, hiç düşünmen kâğıdı imzalar ve tüm miras haklarından vazgeçer.

Yine de bu durum çok içerleyen Ömer, şirket çıkışı, "Sana son bir sözüm var Suzan Hanım!" diyerek, annesinin peşinden gider. Tam bu sırada, kocası Akif Atakul'un kendisini aldattığı mesajlarını eşi Nebahat'e gösteren Suzan'ı büyük bir tehlike beklemektedir.

Durumu hazmedemeyerek, çok öfkelenen Nebahat, aracını Suzan'ın üzerine sürerek, ona zarar vermek ister. Bunu fark eden Ömer, her ne kadar kendisine sahip çıkmasa da, annesi Suzan'ı ölümden kurtaracaktır.

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.