Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında yayınlanan dizide anne ve babasını kaybeden 5 kardeşin hayatta kalma mücadelesi ele alınıyor. Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümünde gözünü karartan Harika, Ömer'e bir tuzak kurmuştu. Harika'nın oyununa gelen Suzan ise velayetini almaya karar verdiği Ömer ile karşı karşıya geldi. Kardeşlerim 15. bölüm fragmanında ise Asiye'nin başına kötü bir olay geliyor. İşte Kardeşlerim 15. bölümden ilk fragman.
KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDIAtv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümünün ardından 15. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Asiye ve kardeşlerinin başına kötü şeyler geliyor. Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.