23 Mayıs 2021 Pazar 15:59 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:59

Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında yayınlanan dizide anne ve babasını kaybeden 5 kardeşin hayatta kalma mücadelesi ele alınıyor. Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümünde gözünü karartan Harika, Ömer'e bir tuzak kurmuştu. Harika'nın oyununa gelen Suzan ise velayetini almaya karar verdiği Ömer ile karşı karşıya geldi. Kardeşlerim 15. bölüm fragmanında ise Asiye'nin başına kötü bir olay geliyor. İşte Kardeşlerim 15. bölümden ilk fragman.

KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI