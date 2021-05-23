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Dizi

Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 15. yeni bölümde Asiye'ye hain tuzak!

Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının sevilen Kardeşlerim'in 15. bölüm fragmanında Asiye'ye hain bir tuzak kuruluyor. Kardeşlerim 15. bölüm fragmanına 'Ömercik ve sülalesini insan içine çıkamayacak duruma getireceğim!' sözleri damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı…

23 Mayıs 2021 Pazar 15:59 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:59
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Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında yayınlanan dizide anne ve babasını kaybeden 5 kardeşin hayatta kalma mücadelesi ele alınıyor. Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümünde gözünü karartan Harika, Ömer'e bir tuzak kurmuştu. Harika'nın oyununa gelen Suzan ise velayetini almaya karar verdiği Ömer ile karşı karşıya geldi. Kardeşlerim 15. bölüm fragmanında ise Asiye'nin başına kötü bir olay geliyor. İşte Kardeşlerim 15. bölümden ilk fragman.

KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümünün ardından 15. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Asiye ve kardeşlerinin başına kötü şeyler geliyor. Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.

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