Gönül Dağı 68. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda da fırtınalar estiren dizide Rıfat'ın çay ocağına geri dönüşü damga vurdu. Bozkırda bir Anadolu masalı olan Gönül Dağı'nın 68. bölümümde Taner, Mühendis Aylin'in teklifine ne yanıt verecek? İşte Gönül Dağı 68. bölüm izle tek parça izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

GÖNÜL DAĞI 68. BÖLÜM İZLE

Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1'de!

GÖNÜL DAĞI 68. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayarak birçok hafta "En çok izlenen dizi" olan Gönül Dağı'nın 69. bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 69. BÖLÜM FRAGMANI

Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, senaristliğini Ali Asaf Elmas, Teoman Gök ve Mustafa Becit, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

GÖNÜL DAĞI 68.BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı'nın 68. son bölümünde Tarlalarında artezyen kaynak suyu çıkan Kaya ailesinde, bu bölümde kriz yaşanacak.

Miras kavgasına tutuşan Düğüncü Muammer ve Ağıtçı Hüseyin , babaları Ciritçi Abdullah'ın mirası yeniden düzenleyeceğini açıklamasıyla şok olur. Ailedeki bu kavga nasıl sonuçlanacak?

Gönül Dağı 68. Bölümde Cemile Ve Veysel'i bekleyen tehlike Yeni bebek heyecanı yaşayan Cemile ve Veysel'i tehlikeler bekliyor.

Mutluluktan havalara uçan ve bu güzel haberi kardeşi Zeynep'le paylaşan Elif'e yurtdışından bir paket geliyor. Elif'e yurtdışından gelen pakette ne var?

Geçtiğimiz haftaki bölümde aşık olduğu Elif hemşireye evlenme teklif eden Doktor Kenan bu kararını ailesiyle de paylaşıyor.

Büyük bir aşkla sevdiği eşi Dilek'i kaybeden ve çocuğuyla birlikte yeniden hayata tutunmaya çalışan Taner, bu bölümde mühendis Aylin'in, 'yeni bir başlangıç için hazırım' mesajına nasıl karşılık verecek?

Çok sevdiği çocukluk aşkı Dilek'in yasını hala tutan ancak zorunlu olarak kendini işine veren Taner, yeni bir duygusal ilişkiye hazır mı? Taner, Mühendis Aylin'in teklifine ne cevap verecek?

Dilek'in öldüğü gün evlenen ve bu üzüntüyü üzerlerinden atamayan Ramazan ve Asuman cephesinde ise trajikomik olaylar yaşanıyor.

Evleri yıkılan Hüseyin ve Günşıl, yeni evli çiftin yanına yerleşmiş, Ramazan babasıyla birlikte aynı yatağı paylaşmaya başlamıştı. Onları kırmadan bir araya gelmeye çalışan aşıkların başına gelmeyen kalmıyor. Karı koca birbirlerine kavuşabilecek mi?