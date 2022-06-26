İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2022 Pazar / 27 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8853
  • EURO
    17,8334
  • ALTIN
    992.103
  • BIST100
    2554.08
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Gül Masalı dizisi 2 bölüm izle! Gül Masalı 2. Bölüm full izle!
Dizi

Gül Masalı dizisi 2 bölüm izle! Gül Masalı 2. Bölüm full izle!

Gül Masalı dizisi 2. bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrolünde Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz ve Sarp Can Köroğlu'nun yer aldığı Gül Masalı'nın 2. bölümüne 'O kızı buradan gönderiyoruz!' sözleri damga vurdu. Gonca İstanbul'a dönecek mi? İşte Gül Masalı dizisi 2 bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Gül Masalı 2. Bölüm full izle!

26 Haziran 2022 Pazar 17:22 - Güncelleme:
ABONE OL

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gül Masalı dizisi 2 bölüm izleyicisine duygusal anlar yaşattı. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümünde Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir. Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde neler yaşanacak? Gül Masalı 2. Bölüm full izle!

GÜL MASALI DİZİSİ 2 BÖLÜM İZLE!

Gül Masalı her hafta Pazar akşamı saat 20.00'da ATV'de.

GÜL MASALI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur. Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır.

Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir. Gonca'nın gelişiyle, karanlık sırların açığa çıkması ihtimali onları korkutur.

Kızının öğrendiği gerçeklerle korktuğu başına gelen Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde, baba kız arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

Bir yandan kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışırken, diğer yandan Toprak'ın yakın ilgisi ve desteğiyle de karşılaşır.

Bu ilgi ve destek sayesinde, Toprak ve Gonca arasında sıcak bir samimiyet oluşur.

Ancak Toprak'ın, Gonca'nın etrafındaki varlığını kabullenemeyen Arda'nın yaptığı hamle, Gonca'yı şüpheye düşürür.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.