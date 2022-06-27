İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,1878
  • EURO
    17,2925
  • ALTIN
    955.907
  • BIST100
    2554.08
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 26 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları: Gül Masalı, Survivor reyting sıralaması
Medya

26 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları: Gül Masalı, Survivor reyting sıralaması

26 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı televizyonlarda Gül Masalı, Hababam Sınıfı Tatilde, Hazır Aile, Çok Güzel Hareketler 2, Hızlı ve Öfkeli 7, Kayhan, Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Bir kanalda yayınlanan programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 26 Haziran 2022 reyting sonuçları

27 Haziran 2022 Pazartesi 08:42 - Güncelleme:
ABONE OL

26 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Hababam Sınıfı Tatilde, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Kayhan, Atv'de Gül Masalı, TRT1'de Yabancı Sinema 'Hazır Aile', Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 26 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 26 Haziran reyting sıralaması

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar saat 10.30'da açıklanıyor. reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Korkusuz Korkak, üçüncülüğü Maymunlar Cehennemi aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Maymunlar Cehennemi aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Maymunlar Cehennemi aldı.

REYTİNG NEDİR?

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.