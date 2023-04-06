Gülcemal dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. FOX Tv'de yayınlanacak olan Mf Yapım imzalı, Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı "Gülcemal" dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı konusu izleyici tarafından merak edildi. Gülcemal dizisi oyuncuları arasında Edip Tepeli, Nilüfer Açıkalın, Ayda Aksel ve Cahit Gök gibi isimler yer alıyor. Peki Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? İşte Gülcemal dizisinin çekimlerinin yapıldığı yerler

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal dizisi ilk bölümüyle ekrana geliyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Gülcemal Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çekiliyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Misi'de bulunan "İpek Evi" "Gülcemal" dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul'da çekilecek.

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.