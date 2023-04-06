Gülcemal dizisinin konusu ne? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?

Gülcemal dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. İlk bölümüyle FOX Tv'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen yer alıyor. Mf Yapım imzalı dizinin çekimleri ise Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapılıyor. Başarılı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gülcemal dizisi, her hafta perşembe akşamı FOX TV'de ekrana gelecek. Peki Gülcemal dizisi oyuncuları kimler? İşte Gülcemal dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal dizisi ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın yazdığı dizide Gülcemal karakterine Murat Ünalmış, Deva karakterine ise Melis Sezen hayat veriyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?

Gülcemal dizisi; Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülcemal dizisinin oyuncu kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Gülcemal Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çekiliyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Misi'de bulunan "İpek Evi" "Gülcemal" dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul'da çekilecek.