6 Nisan reyting sonuçları: Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması

6 Nisan reyting sonuçları: Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Star TV'de ise Yüz Yıllık Mucize isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Aynı saatlerde Fox TV'de Gülcemal isimli yeni dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8'de ise Survivor 2023 heyecan dolu anlar yaşattı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 6 Nisan 2023 reyting sonuçları



6 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



6 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de ilk sırada Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız, ikinci sırada Atv dizisi Aldatmak, üçüncü sırada Atv Ana Haber yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Camdaki Kız, 2. sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, 3. sırada ise Aldatmak dizisi yer aldı.

20+ABC1 grubunda birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Aldatmak dizisi yer aldı.

6 Nisan 2023 reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.